Import van 11 ton coke: justitie in België wil 13 jaar cel voor Bolle Jos

Het Openbaar Ministerie in België heeft dertien jaar celstraf geëist tegen de veroordeelde Nederlandse drugshandelaar 'Bolle' Jos Leijdekkers. Dit voor zijn betrokkenheid bij de import van zo'n 11 ton cocaïne via de haven van Antwerpen in oktober 2023. In de rechtbank in Dendermonde stonden dinsdag 22 verdachten terecht.

De drugs zaten in een container met palmpitmeel afkomstig uit Sierra Leone, het land waar de voortvluchtige Leijdekkers sinds enige tijd verblijft. De Bredanaar zou daar bescherming genieten van de president van het land en een relatie hebben met diens dochter.

Volgens de Belgische justitie is Leijdekkers de organisator van het drugstransport, dat werd onderschept door de autoriteiten. Dat gebeurde toen naast een truckchauffeur in opdracht van Bolle Jos ook een andere trucker zich meldde om de container op te pikken. Criminelen zouden na inbeslagname van plan zijn geweest om de lading met een waarde van 550 miljoen euro met geweld terug te nemen, maar dat kon worden voorkomen.

'Criminaliteit en geweld'

De aanklager meent dat deze zaak draait om meer dan alleen de invoer van drugs. "Er is ook alle criminaliteit en geweld dat er rondhangt. Ook dat maatschappelijke gegeven moet in rekening gebracht worden. Vandaar de strenge straffen die gevraagd worden."

Justitie eiste de zwaarste straf tegen Leijdekkers. De strafeisen tegen andere verdachten liepen uiteen van achttien maanden tot tien jaar cel.

Totaal 81 jaar cel voor Bolle Jos

Jos Leijdekkers werd in België al in verschillende rechtszaken bij verstek veroordeeld tot in totaal 57 jaar cel. Hij kreeg in juni 2024 in Nederland 24 jaar gevangenisstraf voor internationale handel in cocaïne en het geven van opdracht voor een liquidatie.