Bolle Jos intimideert journalisten in Sierra Leone

In de jacht op Bredanaar 'Bolle Jos' zijn het journalisten in Sierra Leone die voor arrestatie moeten vrezen, schrijft Follow the Money (FTM). Het laat zien welke invloed de crimineel heeft op de kwetsbare West-Afrikaanse democratie. "De belangen van Leijdekkers zijn de belangen van de Sierra Leoonse staat geworden."

In Sierra Leone weet iedereen wie Jos Leijdekkers is, in welke handel hij zit en wie hem beschermt. De elite van het door armoede geteisterde West-Afrikaanse land ontving hem ondanks zijn status van meest gezochte crimineel van Nederland met open armen. Hij is in Nederland en België al meerdere keren veroordeeld en moet in Nederland nog 24 jaar de cel in.

Kranten brengen niet veel nieuws over Bolle Jos

Toch gaat het in Sierra Leoonse media opvallend weinig over 'Bolle Jos', of Jagaban zoals lokale getuigen Leijdekkers noemen: een belangrijke, welvarende en gerespecteerde man. Zelfs kranten en nieuwswebsites die bekendstaan als onverschrokken brengen niet veel nieuws over de veroordeelde Nederlandse drugscrimineel, tenzij dit rechtstreeks uit buitenlandse media afkomstig is. Het is gevaarlijk om over hem te schrijven, zeggen journalisten tegen het AD en FTM. 'Journalisten hebben zorgen over hun veiligheid'

Dat in de pennen van journalisten angst is geslopen, ziet ook de organisatie Free Press Unlimited, die zich internationaal inzet voor persvrijheid. "Journalisten maken zich zorgen over hun veiligheid als zij publiceren over de aanwezigheid van Jos Leijdekkers en zijn banden met de president van Sierra Leone en zijn familieleden."