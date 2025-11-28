Minister Justitie dringt ook aan op uitlevering Bolle Jos: 'Laten niet los'

Justitieminister Foort van Oosten heeft het Nederlandse verzoek om Jos Leijdekkers uit te leveren 'opnieuw duidelijk overgebracht' aan de Sierra Leoonse minister van Binnenlandse Zaken, Morie Lengor. Dat deed de demissionaire VVD-minister op een topoverleg over drugscriminaliteit in Ghana, zei hij in een telefoongesprek tegen het ANP. "Nederland laat dit onderwerp niet los."

"Er zijn meer situaties van criminelen in het buitenland", zegt Van Oosten. "Als Nederland daar een uitleveringsverzoek voor doet, dan dient dat gewoon opgevolgd te worden." Veel meer dan het uitleveringsverzoek blijven benadrukken kan de minister niet. "Ik ga niet over Sierra Leoonse autoriteiten." Hij denkt dat het gesprek met de minister van waarde is.

Eerder deze week heeft premier Dick Schoof ook president Julius Maada Bio van Sierra Leone om uitlevering gevraagd van de voortvluchtige drugscrimineel, beter bekend als Bolle Jos. Schoof sprak de president hierover kort tijdens een topoverleg in Angola. Het is onduidelijk hoe Bio op het verzoek heeft gereageerd.

Leijdekkers, die in Nederland en België al meerdere keren is veroordeeld, moet in Nederland nog 24 jaar de cel in. Volgens berichten uit Sierra Leone en Nederland zou hij bovendien een kind hebben met de dochter van president Bio. In september meldde oppositieleider Mohammed Mansaray dat het kindje in New York is geboren.