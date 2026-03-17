Gedetineerden PI Vught probeerden adres medewerker te achterhalen

Een paar gedetineerden van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught zijn overgeplaatst naar een andere PI, omdat zij het adres van een medewerker probeerden te achterhalen. De medewerker heeft aangifte gedaan.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) publiceert elke maand een lijst met dingen die zijn gebeurd in de verschillende gevangenissen door het hele land. Op 2 februari werd geconstateerd dat een gedetineerde van de PI Vught het adres van een personeelslid probeerde te achterhalen.

Meerdere gedetineerden kregen hierna een sanctie opgelegd. Enkele daarvan zijn overgeplaatst naar een andere PI.

Veel onduidelijkheid

Waarom de gedetineerden het adres van de medewerker wilden achterhalen, is niet duidelijk. Het is ook niet bekend om hoeveel gedetineerden het precies gaat en van welke afdeling het personeelslid was. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil verder niets kwijt over het voorval.

De meest beruchte gedetineerde in de gevangenis in Vught, Ridouan Taghi, heeft in het verleden ook geprobeerd om adresgegevens van personeelsleden te achterhalen. Taghi zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar vier bewakers in oktober 2021 moesten onderduiken uit vrees voor een gewelddadige actie.

