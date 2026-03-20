Zelfs na gebroken nekwervels blijft Jens knallen: 'Tegenslagen horen erbij'

Blessures horen bij motorsport, daar weet Jens Walvoort alles van. De 21-jarige motorcrosser uit Etten-Leur reed vorig jaar zelfs een training met twee gebroken nekwervels. Dit seizoen, zijn derde jaar in de MX2, hoopt hij blessurevrij te blijven. “Ik zit dicht tegen de top aan, ik denk dat we dit seizoen mooie resultaten kunnen boeken”, zegt hij in de aanloop naar het tweede raceweekend van dit seizoen.

Rijden met twee gebroken nekwervels, het klinkt redelijk bizar. Walvoort had in 2025 tijdens een training in Spanje wat last van zijn nek, na een valpartij eerder in de week. Een dag later meldde hij zich bij de dokter en werden de breuken geconstateerd. Het kostte hem verschillende wedstrijden. “Tegenslagen horen er nou eenmaal bij”, zegt hij nuchter. “Ik heb in mijn loopbaan de nodige blessures gehad. Van gebroken nekwervels en gebroken benen tot een gebroken knie, gebroken sleutelbeen of een schouder uit de kom. Alles is goed hersteld en ik ben fit. Ik ben sowieso iemand die nooit opgeeft, zo zit ik in elkaar.”

In de eerdere twee jaren MX2, het niveau onder de MXGP, eindigde Walvoort als vijftiende en negentiende in het klassement. De top 10 is dit seizoen zijn doel. Gezien zijn huidige tiende plaats na de eerste GP in Argentinië lijkt dat een realistisch doel: “Ik ga dit seizoen alles rijden en heb vertrouwen dat er iets moois uitkomt. Er staat een goed team achter me met mensen die me overal mee helpen.”

Na de GP in Argentinië stapte hij donderdag in het vliegtuig naar Spanje waar hij dit weekend in actie komt in Almonte. Het klinkt als een droomleven. “Dat is het ook, maar het is niet zo dat ik daar even de toerist uit kan hangen, hoor. Meer dan het vliegveld en de baan zie ik over het algemeen niet.” Over twee jaar wil Walvoort de stap zetten naar de MXGP. Daarom staat zijn hele leven in het teken van de sport: “Van trainen op de motor, fietsen, de sportschool tot goed eten en goed slapen, ik doe er heel veel voor. Mijn doel is om de absolute wereldtop te bereiken.”

Bij zijn ontwikkeling hoort ook het kijken naar de ‘grote mannen’, zoals leeftijdsgenoot Kay de Wolf uit Eersel die dit seizoen debuteert in de MXGP. “Kay doet altijd mooie dingen op de motor, ik kan een beetje spieken hoe hij dat doet.” Maar zijn grootste voorbeeld is provinciegenoot Jeffrey Herlings. “Ik kan onder andere leren van zijn karakter en wedstrijdstrategie. De laatste vijf á tien minuten bijvoorbeeld zijn altijd zo sterk van hem. Hij geeft alles en gaat er vaak met de winst vandoor. Die punten probeer ik in mijn eigen races toe te passen.”