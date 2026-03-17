Nieuwe brug wordt 's nachts op z'n plek gelegd en iedereen mag komen kijken

Een hele spiksplinternieuwe fietsbrug wordt in de nacht van woensdag op donderdag op zijn plek gelegd in Den Bosch. Voor wie zin heeft om deze spectaculaire klus in het holst van de nacht te volgen, is er goed nieuws: de gemeente zorgt voor een veilige kijkplek.

De nieuwe brug wordt in zijn geheel in geplaatst en hangt daarom enige tijd in de lucht. De nieuwe brug is bedoeld voor fietsers en voetgangers en moet voor een betere en veiligere verbinding zorgen tussen de Koningsweg en Vughterstraat.

In de nachtelijke uren wordt de nieuwe brug met verschillende hijskranen op zijn plek gezet. "Je bent welkom om te komen kijken. We richten een veilige kijkplek in, duidelijk aangegeven met rood-wit lint. Je hoeft jezelf hiervoor niet aan te melden. Volg op locatie wel onze aanwijzingen", laat de gemeente Den Bosch weten.

In april gaat de brug open voor fietsers en voetgangers. De brug is een onderdeel van het project Bastion Deuteren waarin ook de oude stadmuren een opknapbeurt krijgen, net als het Bastion uit 1620. Dit project is net voor de zomervakantie klaar.