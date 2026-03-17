Minister: 'Alles wijst erop dat verdachten aanslag synagoge zijn geronseld'

Vandaag om 14:07
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Alles wijst er nu op dat de verdachten van de aanslag op de synagoge in Rotterdam zijn geronseld, zei justitieminister David van Weel (VVD) dinsdagmiddag bij het vragenuur in de Tweede Kamer. "En de mogelijkheid dat Iran betrokken is bij deze aanslag wordt nadrukkelijk ook onderzocht."

Ron Vorstermans

Het gaat om twee mannen van 19, een man van 18 en een jongen van 17 jaar. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam in de nacht van donderdag op vrijdag.

Daarbij ontstond brand in de gang van het gebouw, waarna een explosie volgde bij de entree.

De vier Tilburgers worden verdacht van het veroorzaken van een explosie, brandstichting en poging tot brandstichting, allemaal met een terroristisch oogmerk. Ze blijven nog zeker 14 dagen vastzitten.

