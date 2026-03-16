OM: Aanslag synagoge waarvoor Tilburgers vastzitten was terrorisme

Die vier Tilburgers die een aanslag zouden hebben gepleegd op een synagoge in Rotterdam worden verdacht van het veroorzaken van een explosie, brandstichting en poging tot brandstichting, allemaal met een terroristisch oogmerk. Dat maakte het Openbaar Ministerie maandag bekend. Die vier blijven nog zeker 14 dagen vastzitten.

Het gaat om twee mannen van 19, een man van 18 en een jongen van 17 jaar. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij ontstond brand in de gang van het gebouw, waarna een explosie volgde bij de entree.

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om terrorisme. "Daarmee wordt bedoeld dat de handelingen erop gericht zijn om een bevolkingsgroep, in dit geval de Joodse gemeenschap, ernstige vrees aan te jagen", zegt het OM in een persbericht.

De vier Tilburgers werden kort na de aanslag aangehouden bij een andere synagoge in Rotterdam, in de wijk Hillegersberg. Agenten besloten daar een auto te controleren vanwege opvallend rijgedrag. In de auto werd een jerrycan gevonden. De bestuurder bleek bovendien te voldoen aan het signalement van een van de mogelijke daders.

Na de arrestaties doorzocht de politie vier woningen in Tilburg. Dat gebeurde onder meer aan het Van Delfthof, de Lage Witsiebaan en de Dirk Fockstraat. Waar de vierde woning staat, maakt de politie niet bekend. Ook is niet duidelijk of er bij de huiszoekingen iets is aangetroffen.

Het onderzoek is nog in volle gang. Alle vier verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat de verdachten enkel contact mogen hebben met hun advocaat.