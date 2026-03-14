Aanslag synagoge: vier huiszoekingen, maar buurt merkte nauwelijks iets

Niet twee, maar vier huizen zijn vrijdag doorzocht in Tilburg na een aanslag op een synagoge donderdagnacht in Rotterdam. De vier Tilburgse verdachten (17, 18, 19 en 19) zitten nog vast, laat een politiewoordvoerder weten.

De huiszoekingen waren op vier verschillende adressen, onder andere aan het Van Delfthof, de Lage Witsiebaan en de Dirk Fockstraat. Waar het vierde adres is, maakt de woordvoerder niet bekend. "We brengen ook niet naar buiten of er iets is gevonden. Dat is onderdeel van het onderzoek." De Tilburgers worden ervan verdacht een aanslag te hebben gepleegd bij de synagoge aan het Davidsplein in Rotterdam. Daar woedde brand en was een explosie. De vier verdachten werden aangehouden bij een tweede synagoge in Rotterdam. Daar vielen ze op door hun rijgedrag. Bovendien kwam het signalement van de bestuurder overeen met dat van een van de daders van de aanslag.

Het is nog niet duidelijk of de verdachten plannen hadden om ook bij een andere synagoge een explosief te laten ontploffen of brand te stichten, meldt de politie Rotterdam. In de omgeving van het Van Delfthof en de Dirk Fockstraat hebben buurtbewoners nauwelijks iets gemerkt van de politie-invallen. Sommigen weten niet eens dat er iets in hun straat aan de hand was. Anderen hebben het inmiddels wel gehoord, maar hebben van de inval zelf niets gezien. Het lijkt er op dat de woningen stilletjes zijn doorzocht, zonder al te veel bombarie. Een bewoner van het appartementencomplex in de Magazijnstraat, tegenover het Van Delfthof, vertelt dat hij pas in de gaten had dat er iets aan de hand was, toen de politie het complex alweer verliet. Saillant detail is dat het appartementencomplex maar een paar straten van de Tilburgse synagoge verwijderd is. Die wordt sinds de aanslag extra beveiligd, zo legde een woordvoerder uit. De politie doet verder onderzoek. Een groot team van rechercheurs is op deze zaak gezet. De verdachten worden vermoedelijk maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of de vier Tilburgers langer vast blijven zitten.