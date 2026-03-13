Invallen in Tilburg vanwege aanslag synagoge: huizen verdachten doorzocht

Arrestatieteams hebben vrijdagmiddag woningen doorzocht in een appartementencomplex aan de Magazijnstraat en de Lage Witsiebaan in Tilburg. De politie Rotterdam bevestigt aan Omroep Brabant dat het gaat om de Tilburgse verdachten, die eerder op de dag opgepakt werden vanwege de aanslag op de synagoge in Rotterdam.

Bij de invallen waren ook recherche en agenten uit Rotterdam aanwezig, dit vanwege de link met de aanslag in Rotterdam donderdagnacht. Bij een synagoge aan het A.B.N Davidsplein woedde er brand en was er een explosie. De politie hield dezelfde nacht vier Tilburgers aan.

Het appartement aan de Magazijnstraat ligt op steenworp afstand van een synagoge. Een woordvoerder van de Liberaal Joodse Gemeenschap Brabant liet vrijdag al weten dat de beveiliging van de synagoge na de aanslag wordt aangescherpt.

Een woordvoerder van de politie zegt dat er bij de invallen verder geen mensen zijn aangehouden. De vier verdachten zitten vast en worden verhoord. De verwachting is dat ze maandag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris, zegt de woordvoerder.