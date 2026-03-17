Tilburgse verdachten van aanslag synagoge zijn geronseld, vermoedt minister

Alles wijst er nu op dat de Tilburgse verdachten van de aanslag op de synagoge in Rotterdam zijn geronseld, zei justitieminister David van Weel (VVD) dinsdagmiddag bij het vragenuur in de Tweede Kamer. "En de mogelijkheid dat Iran betrokken is bij deze aanslag wordt nadrukkelijk ook onderzocht."

Het gaat om twee mannen van 19, een man van 18 en een jongen van 17 jaar. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij ontstond brand in de gang van het gebouw, waarna een explosie volgde bij de entree. De vier Tilburgers blijven nog zeker 13 dagen vastzitten. Link met Iran

Van Weel wilde ondanks herhaalde vragen van zijn partijgenoot Ulysse Ellian niet nu al een link leggen tussen Iran en de aanslagen. Volgens Ellian is het duidelijk dat de aanslagen 'de vingerafdruk' van het Iraanse regime hebben.

De minister stelt dat Iran gebruikmaakt van lokale criminele netwerken om in Europa aanslagen te plegen op Joodse en Israëlische doelwitten. Daarbij verwees hij naar een eerder rapport van terrorismebestrijder NCTV over dreigingen door staten. Daarin wordt bijvoorbeeld verwezen naar de liquidaties op Iraanse Nederlanders in Almere in 2015 en in Den Haag in 2017, waar criminelen achter zaten of hun betrokkenheid werd vermoed. Inlichtingendienst AIVD heeft 'sterke aanwijzingen' dat Iran betrokken was. NCTV zei ook dat Iraanse betrokkenheid wordt vermoed bij aanslagen die sinds 2024 zijn gepleegd op Israëlische doelwitten in Zweden en Denemarken. Op de vraag of de beveiliging voor de Joodse gemeenschap blijft zolang de dreiging blijft, zei de minister alleen dat hij niets over zulke maatregelen kan zeggen. Om de komende tijd meer vergelijkbare aanslagen te voorkomen, zei Van Weel dat ook gekeken moet worden naar het probleem van jongeren die worden geronseld om die aanslagen te plegen. Verder zei hij niet of er meer wordt gedaan om meer aanslagen te voorkomen. Verband met Amsterdam

Zaterdag werd weer een aanslag gepleegd bij een joodse school in Amsterdam. Daarbij vielen eveneens geen gewonden. De minister maakte diezelfde dag bekend dat wordt onderzocht of er een verband is tussen beide aanslagen, hoewel het om twee verschillende dadergroepen zou gaan.