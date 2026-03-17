Het eerste paaspopbiertje is voor de bouwers, nog even de schouders eronder

Geen paniek en stress in Schijndel, waar al drie weken gewerkt wordt aan de opbouw van Paaspop. "Alles loopt op schema en als het zo doorgaat drinken we over drie weken het allereerste biertje op wat op het festival geschonken wordt", zegt uitvoerend projectbouwer Iroquoi Moest'l bij Coreworks.

Voor de projectleider is het jaarlijks zijn favoriete feestje om aan te werken. "Ik stond hier al al klein ventje op de wei en vanaf mijn zeventiende help ik mee met bouwen." De festivalsfeer zit er tijdens de bouw al goed in. Niet dat overal muziek klinkt, maar iedereen voelt zich met elkaar verbonden. Als Iroquoi met zijn karretje over het terrein rijdt, klinkt overal een vrolijk 'hoi!' en 'hey!'. "Het voelt als een grote familie die hier samen iets moois aan het opbouwen is. Iedereen kent elkaar en velen helpen hier al jaren."

Het festivalterrein is groot, met ruimte voor enorme tenten. Veel ploegen werken aan één tent. Wie niet per se aan een tent verbonden is, verplaatst zich met elektrische step, fatbike of golfkarretje, zoals Iroquoi.

En dan te bedenken dat het meer dan vijftig jaar geleden begon in een manege in Schijndel. Nu trekt het driedaagse festival in het eerste weekend van april 120.000 bezoekers. Vorig jaar stond op het terrein de grootste festivaltent van de wereld waar internationale, maar vooral ook landelijke artiesten optraden. Inmiddels zijn de bouwers ongeveer op de helft. De mainstage wordt als eerste gebouwd. Duizenden stalen palen zijn al met elkaar verbonden. Duizenden anderen wachten nog om een plek te krijgen. "Het is een soort Knex voor volwassenen", glundert bouwer Iroquoi.

"De ultieme beloning komt eraan zodra het helemaal af is."