Hier kan je stemmen zonder uit je auto te stappen, net als in de coronatijd

Stemmen zónder je gordel los te maken. In Oudenbosch kunnen automobilisten hun stem uitbrengen in het drive-thru stembureau. "Wanneer je het mensen makkelijk maakt, gaan ze ook eerder stemmen", zegt waarnemend burgemeester Anne Mulder van de gemeente Halderberge.

Het drive-thru stembureau in Oudenbosch is één van de weinige locaties die deze vorm van stemmen heeft behouden. Wat vier jaar geleden begon als een creatieve oplossing tijdens de coronapandemie is een blijvertje geworden. "De gemiddelde opkomst lag toen iets hoger dan voorheen dus waarom zou je het dan schrappen", zegt Mulder.

Het principe is simpel: nadat kiezers hun identiteitsbewijs hebben laten zien en hun stempas hebben gekregen, ontvangen ze hun stembiljet. In de auto kleuren ze een bolletje rood. Daarna zorgt een medewerker van het stembureau ervoor dat de stem netjes in de stembus belandt.

Niet alleen automobilisten, maar ook voetgangers en fietsers, kunnen terecht in het stembureau. Zij stemmen in één van de normale stemhokjes in de loods. Dat geldt overigens ook voor eventuele passagiers die in de auto zitten. Door het stemgeheim mag er maar één iemand in de auto stemmen.

In Oudenbosch is het drive-thru-stembureau te vinden in de gemeenteloods aan de Vaartweg. Kiezers kunnen er van half acht ’s morgens tot negen uur ’s avonds hun stem uitbrengen op veilige afstand van elkaar maar dit keer zonder mondkapje.

"Het is een beetje net als bij McDonald's: je gaat van het ene loket naar het andere. Voor mensen voelt het daarom ook een beetje als een uitje", zegt burgemeester Mulder. Zelf kan hij helaas niet in het stembureau terecht: "Als waarnemer moet ik stemmen in mijn woonplaats Den Haag en bovendien rijd ik geen auto."