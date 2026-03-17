Zo bespaar je flink op je brandstofkosten: 'Tien procent minder verbruik'

Nu de benzineprijs op recordhoogte staat, doet tanken serieus pijn in de portemonnee. Rijschoolhouder Merlin Weber uit Veghel heeft vijf tips om flink te besparen. En daarvoor hoef je niet naar België, je moet alleen je rijgedrag een klein beetje aanpassen. "Wat je vroeger hebt geleerd moet je vergeten."

Merlin Weber staat met een brede glimlach bij zijn auto. Toch is rijden, en dan vooral tanken, niet meer leuk voor hem. "Ik moet dagelijks tanken en ik heb de hogere prijzen nog niet doorberekend." De adviesprijs voor benzine is dinsdag voor het eerst boven de 2,50 euro uitgekomen, maar Merlin kan nog voor 2,22 euro tanken in Veghel. "Als dat 2,40 euro per liter wordt gaan mijn prijzen ook omhoog. Veel mensen krijgen hoofdpijn van deze prijzen." Wat moet je doen voor vertrek?

Op vijf manieren kun je volgens de rijschoolhouder eenvoudig besparen op je brandstof. "Het begint met het plannen van de rit", stelt Merlin. "En dan niet zozeer de route, zo kort mogelijk, maar vooral wanneer je gaat vertrekken." Kun je buiten de spits rijden? Doen, adviseert de rijinstructeur. "In de spits moet je meer remmen en optrekken en dat kost geld. Buiten de spits kun je blijven rollen en doorrijden."

Daarnaast is de bandenspanning belangrijk. "Bij zachte banden heb je meer slijtage én meer brandstofverbruik", stelt Merlin. De juiste bandenspanning is dus een simpele manier om geld te besparen. "En het is ook nog veiliger. Check elke maand je bandenspanning, het liefst met koude banden." Hoe bespaar je tijdens het rijden?

"We gaan besparen, kom lekker in de auto", zegt Merlin als we instappen. "Tijdens een ritje kun je op meerdere manieren brandstof en dus geld besparen." Houd je auto rollend en probeer niet te remmen, is één van die tips. "Dan moet je wel heel ver vooruit kijken, dan kun je op tijd reageren als er iets aan gaat komen en je gas loslaten."

Brandstofprijzen 17 maart 2026 (afbeelding ANP).

