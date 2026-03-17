Paaldansen in Efteling en adreszoektocht in PI Vught: dit gebeurde vandaag

Van ophef over een paaldansvideo in de draaimolen van de Efteling tot een gevangene die de adresgevens van zijn gevangenisbewaarder probeerde te achterhalen. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Een OnlyFans-model zorgde voor ophef met een paaldansvideo in een historische kinderdraaimolen in de Efteling. Feya Fern (24) uit Den Bosch filmde zichzelf in de attractie uit 1975, wat leidde tot verontwaardigde reacties op sociale media. De 24-jarige verdedigt haar actie: ze checkte of er geen kinderen in de buurt waren en of de constructie veilig was. De Efteling benadrukt dat gasten zich moeten gedragen op een manier die past bij de omgeving, maar er zou geen schade zijn ontstaan. Lees hier haar verhaal.

In Eindhoven eiste justitie achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een oppasstel dat zeven jonge meisjes misbruikte. Nancy D. (57) en Peter S. (62) uit Limburg gingen volgens het Openbaar Ministerie planmatig te werk: zij paste op en maakte video's van het misbruik of liet haar partner meekijken via videobellen.

De slachtoffers waren tussen de één en zes jaar oud. Peter S. heeft een seksueel sadisme- en pedofiele stoornis, terwijl Nancy D. steeds verder ging en ook dingen deed die niet gevraagd waren. De advocaat-generaal noemde de zaak 'weerzinwekkend' en eiste voor beiden de maximale straf. Check het hier.

Een echtpaar deed een opmerkelijke vondst tussen de bevroren sperziebonen van Jumbo: een dode muis. Na de aankoop in een filiaal in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland) troffen zij het dier aan tussen de groene boontjes. Jumbo deed direct steekproeven bij leveranciers, maar vond niets meer. Waarschijnlijk raakte de muis tijdens het oogsten tussen de bonen. Het echtpaar kreeg een tegoedbon en Jumbo bood excuses aan. Hier lees je het hele verhaal.

Er is ook nog medianieuws. Frank Lammers stopt als gezicht van Jumbo en wordt vervangen door Rob Kemps. De bekendmaking past in een trend: opvallend veel Brabanders schitteren in tv-reclames. Van Boy Jansen bij Lidl tot Jeroen van Koningsbrugge bij Albert Heijn. Mediakenner Thom Goderie verklaart het succes: 'Wij roepen het carnavaleske, royale en bourgondische gevoel op bij de consument.' Merken maken slim gebruik van die Brabantse gezelligheid, want het verkoopt. De bekende Brabanders verdienen er bovendien goed mee. Lees zijn verhaal hier.

Tot slot een zorgwekkend incident in de gevangenis. Meerdere gedetineerden van PI Vught zijn overgeplaatst naar een andere gevangenis nadat zij probeerden het adres van een medewerker te achterhalen. De Penitentiaire Inrichting deed aangifte van het voorval op 2 februari. Waarom de gedetineerden het adres wilden achterhalen en om hoeveel personen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De Dienst Justitiële Inrichtingen wil verder niets kwijt over de zaak. Hier lees je hun analyse.