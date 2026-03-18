Gezin woont tijdelijk elders na brand: 'Snap niet waarom iemand dit doet'

De bewoners van het huis aan de Somerweide in Breda waar maandagavond vermoedelijk brand is gesticht, kunnen voorlopig niet naar huis. De voordeur is gesmolten, het raam in de woonkamer is gesprongen en binnen is sprake van grote roet- en waterschade. Het jonge gezin van vijf is ten einde raad. "We snappen niet waarom ons dit wordt aangedaan", zegt de 29-jarige bewoonster, die anoniem wil blijven.

Ze schrok maandagavond wakker van een harde knal. Toen ze op de camera van de carport keek, zag ze dat hun auto in brand stond. "Ik heb mijn vriend gewekt, ben naar beneden gerend en zag de vlammen al door het raam", vertelt ze. "In paniek ben ik zo snel mogelijk terug naar boven gerend, heb mijn zoontjes uit bed gehaald en in de achtertuin hebben we 112 gebeld."

Volgens de bewoonster scheelde het weinig of het was slechter afgelopen. "Rond kwart voor elf was die knal en een paar minuten later sprong de voorruit en sloegen de vlammen naar binnen. We waren net op tijd buiten, anders hadden we alle rook ingeademd."

Van de auto is niks meer over (foto: privébeeld bewoners).

De brand is vermoedelijk aangestoken. Op camerabeelden van de bewoners en de buren is te zien dat een man een gevuld flesje op de auto giet en het vervolgens aansteekt. "Ik snap niet waarom je iemand dit aandoet", zegt de bewoonster verbijsterd.

"Vrijdag ontving hij een brief en maandag staat onze auto in de fik."