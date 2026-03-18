Bij dit stembureau krijgen alle honden wat lekkers

Vandaag om 09:57
Iedere hond krijgt een koekje bij dit stembureau (foto: Wilco Zonneveld / Omroep Brabant).
Het is niet alleen een feestje voor de democratie deze woensdag. Ook voor de honden is het een feestje in het stembureau in Oisterwijk: iedere viervoeter die binnenkomt krijgt een koekje. 

Janneke Bosch

Stembureaulid Annemarie van der Meulen-Donders heeft daarvoor gezorgd. Zij verwent elke viervoeter met een hondenkoekje.

En ook aan de kinderen is gedacht. Voor hen staan er spekjes en paaseitjes klaar.

Copyright © 2026 Omroep Brabant
