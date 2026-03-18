Bij dit stembureau krijgen alle honden wat lekkers

Het is niet alleen een feestje voor de democratie deze woensdag. Ook voor de honden is het een feestje in het stembureau in Oisterwijk: iedere viervoeter die binnenkomt krijgt een koekje.

Stembureaulid Annemarie van der Meulen-Donders heeft daarvoor gezorgd. Zij verwent elke viervoeter met een hondenkoekje.

En ook aan de kinderen is gedacht. Voor hen staan er spekjes en paaseitjes klaar.

