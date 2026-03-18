Bij dit stembureau krijgen alle honden wat lekkers
Vandaag om 09:57
Het is niet alleen een feestje voor de democratie deze woensdag. Ook voor de honden is het een feestje in het stembureau in Oisterwijk: iedere viervoeter die binnenkomt krijgt een koekje.
Stembureaulid Annemarie van der Meulen-Donders heeft daarvoor gezorgd. Zij verwent elke viervoeter met een hondenkoekje.
En ook aan de kinderen is gedacht. Voor hen staan er spekjes en paaseitjes klaar.
