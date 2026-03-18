Komt deze oud-burgemeester terug in de raad? 'Dan heb ik een probleempje'

Hij zit al jarenlang diep in zijn pensioen. Oud-burgemeester Fons Jacobs (78) uit Helmond speelt wat golf, een potje petanque en past op de kleinkinderen. “En ik heb nog wat adviserende functies. Ik wil niet echt meer belangrijke dingen doen, die veel publiciteit trekken.” Toch staat Jacobs weer op de lijst voor het CDA, op een lage plek weliswaar. Op een plekje in de raad zit Jacobs niet meer te wachten.

Maar wat als de bekende oud-burgemeester toch veel voorkeursstemmen binnensleept? “Dan heb ik een probleempje”, lacht hij, terwijl hij woensdag zelf zijn stem uitbrengt in het Speelhuis in Helmond. “Mensen nemen de moeite om jouw naam aan te vinken. Dan vind ik dat je mensen teleurstelt en kiezersbedrog pleegt als je het dan niet gaat invullen." Maar de oud-burgemeester verwacht totaal niet zoveel voorkeursstemmen binnen te slepen. Hij wil vooral de jonge CDA-politici in de top tien ondersteunen. “Ik ben al meer dan vijftig jaar lid van het CDA, daarvoor nog KVP. Ik was ook verrast door de lijstsamenstelling, zeven jonge kandidaten bij de eerste tien. Dat vind ik fantastisch, dat wij er als CDA in geslaagd zijn in Helmond jongeren te activeren. Ik vind dat ik op de achtergrond nog een taak kan hebben om deze mensen wegwijs te maken in de gemeentelijke politiek.”

"Nu sta ik niet meer in de belangstelling."

Jacobs was tien jaar lang burgemeester van Helmond. Hij trad veertien jaar geleden af, dus de terugkeer op de lijst is opvallend. “Het is nooit moeilijk om binnen het CDA dingen te doen. Dat doe je met enthousiasme. Alleen wel op eigen wijze. En nu sta ik niet meer in de belangstelling, niet meer in de publiciteit. Dus ik heb de ruimte om te laten zien dat ik nog steeds de CDA-aanhang en de CDA-politiek ondersteun.” De oud-burgemeester heeft wel advies voor de raadsleden die het de komende vier jaar moeten gaan doen. “Probeer zorgvuldig en respectvol met elkaar om te gaan, laat de inhoud de boventoon voeren.” Jacobs zelf heeft het in zijn periode als burgemeester niet altijd makkelijk gehad. Hij moest zelfs onderduiken na bedreigingen uit vermoedelijk het criminele milieu. Helmond wilde destijds een tweede coffeeshop in de stad openen. Maar die tweede coffeeshop werd het doelwit van aanslagen. En er was serieuze dreiging richting de burgemeester. Jacobs maakt zich opnieuw zorgen over de altijd lage opkomst in Helmond bij verkiezingen. “We zijn er nooit in geslaagd om vooral jonge mensen naar het stembureau te brengen. Er is veel inspanning geweest. Ik vind dat er veel publiciteit is. Ik hoop in ieder geval dat we landelijk de vijftig procent overschrijden en dat we in Helmond er dichtbij komen te zitten. En niet meer het laagste van de regio zijn, wat we lang zijn geweest.”