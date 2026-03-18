Bizarre brand in Tilburgs huis: 'Buren gingen als beesten tekeer'

Een brand in een woning aan de Slipjachtstraat in Tilburg veroorzaakte dinsdagnacht behoorlijk wat commotie. Een van de bewoners werd aangehouden omdat hij het brandende huis wilde inrennen. "Ze waren stomdronken", zeggen de buren. Zij ondervinden al jarenlang overlast van de steeds weer wisselende bewoners van het huis.

De bovenverdieping van de woning is compleet uitgebrand. Volgens de politie is de brand veroorzaakt door een kachel waar de drie aanwezige Poolse arbeidsmigranten zich aan wilden verwarmen. De drie waren volgens de buren stomdronken en veroorzaakten een hoop overlast. "Het leek wel of ze met een hamer op de muur sloegen", zegt Oguz Gumus, die naast de woning woont.

Gumus ging rond negen uur 's avonds naar de buren om te vragen of het wat rustiger kon, maar niemand reageerde. Pas toen hij wat harder op het openstaande raam klopte, kwamen ze naar buiten. "Ze begonnen 'kurwa (hoer, red.)' te schreeuwen. Heel intimiderend, de andere buurman heeft ze een beetje kunnen bedaren."

Als beesten tekeer

De andere buurman bevestigt het verhaal van Gumus. "Deze meneer zat er pas vijf, zes weken. Gelukkig waren zijn vrouw en dochter niet thuis. Die zijn op vakantie." In de tuin van de uitgebrande woning ligt naast een verbrande rookmelder kinderspeelgoed.