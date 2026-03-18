Bizarre brand in Tilburgs huis: 'Buren gingen als beesten tekeer'
Een brand in een woning aan de Slipjachtstraat in Tilburg veroorzaakte dinsdagnacht behoorlijk wat commotie. Een van de bewoners werd aangehouden omdat hij het brandende huis wilde inrennen. "Ze waren stomdronken", zeggen de buren. Zij ondervinden al jarenlang overlast van de steeds weer wisselende bewoners van het huis.
De bovenverdieping van de woning is compleet uitgebrand. Volgens de politie is de brand veroorzaakt door een kachel waar de drie aanwezige Poolse arbeidsmigranten zich aan wilden verwarmen. De drie waren volgens de buren stomdronken en veroorzaakten een hoop overlast. "Het leek wel of ze met een hamer op de muur sloegen", zegt Oguz Gumus, die naast de woning woont.
Gumus ging rond negen uur 's avonds naar de buren om te vragen of het wat rustiger kon, maar niemand reageerde. Pas toen hij wat harder op het openstaande raam klopte, kwamen ze naar buiten. "Ze begonnen 'kurwa (hoer, red.)' te schreeuwen. Heel intimiderend, de andere buurman heeft ze een beetje kunnen bedaren."
Als beesten tekeer
De andere buurman bevestigt het verhaal van Gumus. "Deze meneer zat er pas vijf, zes weken. Gelukkig waren zijn vrouw en dochter niet thuis. Die zijn op vakantie." In de tuin van de uitgebrande woning ligt naast een verbrande rookmelder kinderspeelgoed.
"Ik heb 112 moeten bellen omdat de buren als beesten tekeer gingen." Rond half tien belde Gumus de alarmlijn maar de politie kwam niet. "Dat klopt", zegt een woordvoerder van de politie. "We hadden rond dat tijdstip zeven meldingen, waaronder een vechtpartij, een ongeval en een mogelijk inbraak."
Rond half een belt Gumus de brandweer als hij een brandlucht ruikt en rook ziet bij de buren. De buren aan de andere kant worden wakker als hun hond Lina begint te blaffen. "Wij zagen de rook gewoon door de muren bij ons naar binnen komen. Heel eng allemaal."
Alweer raak
De brandweer weet het vuur snel te blussen maar kan niet voorkomen dat de bovenverdieping helemaal uitbrand. Twee van de aanwezigen worden naar het ziekenhuis gebracht.
"Ze tilden hem door het raam naar buiten, hij leek wel levenloos", zegt de buurman. Een derde wil terug de woning inrennen nadat hij eruit is gehaald door hulpverleners. Daarop wordt hij door vier agenten tegen de grond gewerkt en aangehouden.
In dezelfde woning werd vorig jaar augustus zo'n 150 liter met 'witte substanties' in jerrycans gevonden. Volgens de buren waren dat andere bewoners dan er nu wonen. "Wij wonen hier al 21 jaar en sinds dat huis wordt ondervehuurd is er altijd gedoe", zegt de buurman.