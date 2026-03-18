Tim O. ramde politieauto tegen boom en beet agent in bil: zes maanden cel

Tim O. (35) uit Sint Hubert moet zes maanden de cel in omdat hij een politieauto van de weg had geramd. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Ook is O. een jaar zijn rijbewijs kwijt en moet hij vier agenten een schadevergoeding betalen.

Op 8 november werd Tim O. bij het huis van zijn ex in Boekel aangehouden door de politie. De agenten roken een alcoholwalm en lieten hem blazen. Maar toen die alcoholtest verkeerd uitpakte ging O. er ineens vandoor. Toen agenten hem kilometers verder op de Boterhurken in Erp wilden inhalen, ramde O. de agenten van de weg. Ze knalden met hun politieauto op een boom en de drie agenten raakten daarbij lichtgewond. 'In paniek'

Tim O. verklaarde tijdens de zitting dat hij in paniek raakte toen hij de politie bij zijn ex zag, omdat hij een locatie- en contactverbod had en daar dus helemaal niet mocht zijn. Maar de rechtbank heeft daar geen boodschap aan.

Tim O. vluchtte voor de politie en stuurde bewust naar links toen de politieauto hem wilde inhalen, zo zei de rechter in zijn uitspraak. “En iedereen weet dat mensen door zulk gedrag letsel op kunnen lopen.” Vaker agressief

En Tim is vaker agressief geweest tegen de politie. Toen Tim twee dagen na de achtervolging alsnog in een politiecel belandde, ging hij flink tekeer toen hij naar een observatiecel moest. Hij schopte, krabde de agenten en beet een van hen in zijn bil, omdat hij niet in de boeien wilde. Naast de celstraf van zes maanden en de rijtontzegging van een jaar kreeg Tim O. ook nog een taakstraf van 120 uur, die hij eerder voorwaardelijk had gekregen in een andere zaak. Maar omdat hij in zijn proeftijd opnieuw in de fout is gegaan, moet hij die 120 uur taakstraf alsnog uitvoeren. Schadevergoedingen

Een agent die in de geramde politieauto zaten, krijgt een schadevergoeding van 1000 euro. De andere twee krijgen ieder 750 euro. De agent die in zijn bil werd gebeten krijgt 500 euro schadevergoeding. Omdat Tim O. op 10 november in de cel belandde zal hij begin april weer op vrije voeten zijn.

