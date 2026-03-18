Geen rijen, minder stress: prikkelarm stemmen slaat aan in Eersel

In Eersel is woensdag voor de eerste keer een prikkelarm stembureau geopend. Hier kunnen mensen in alle rust hun stem uitbrengen. Het stembureau zit in het gemeentehuis van Eersel en is bedoeld voor degenen die gevoelig zijn voor prikkels, zoals mensen met autisme, ADHD, angstklachten, PTSS of overgevoeligheid voor licht en geluid. Rond tien uur hadden tien inwoners er gestemd.

Het initiatief wordt met enthousiasme ontvangen. De stemmers geven aan dat er geen rij is en dat ze zich daardoor minder gehaast voelen. In de prikkelarme ruimte is gezorgd voor blauw licht, dat zorgt voor rust. Een slechtziende man die langskwam, gaf aan dat hij meer licht nodig had omdat hij het stembiljet niet goed kon lezen. Vervolgens is er meteen voor een fellere witte lamp gezorgd. De stembureauleden proberen zo iedereen zoveel mogelijk bij te staan.

Onderzoek door ervaringsdeskundigen

Het idee voor het speciale stembureau ontstond tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, toen een groep ervaringsdeskundigen uit de gemeente Eersel verschillende stembureaus bezocht. Ze keken onder andere naar de bewegwijzering, akoestiek en de breedte van de doorgangen. Een van de aanbevelingen destijds was een prikkelarm stembureau. Het stembureau in het gemeentehuis aan de Dijk in Eersel is nog open tot vijf uur woensdagmiddag. In deze drie andere gemeenten in Brabant kun je ook prikkelarm stemmen: Asten: Soosgebouw D’n Dissel (07.30 uur tot 21.00 uur)

Helmond: Huis voor de Stad (07.30 uur tot 21.00 uur)

Zundert: Rijserf in Rijsbergen (07.30 uur tot 21.00 uur)