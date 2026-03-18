Wateroverlast treft stembureau in Bavel: ook basisscholen dicht

Het stembureau in het Talentencentrum in Bavel is woensdag niet open door wateroverlast. In het gebouw waarin meerdere basisscholen zitten, is een lekkage ontstaan.

Het stembureau in het gebouw is door de lekkage blank komen te staan, zo werd dinsdag al ontdekt. Volgens een woordvoerder van het Talentencentrum wordt er woensdag hard gewerkt om het probleem op te lossen. Zo zijn er onder meer warmeluchtblazers geplaatst.

Hoe lang dit gaat duren is niet bekend. Inwoners van Bavel kunnen bij andere stembureaus in de buurt terecht. Ook de basisscholen in het gebouw zijn woensdag gesloten.

Volg het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant in ons liveblog. En op onze dossierpagina over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 vind je alle verkiezingsverhalen terug.