Worstenbroodjes en appelflappen: burgemeesters trakteren op stembureaus

De burgemeester van Tilburg, Fleur Gräper, trekt woensdag langs meerdere stembureaus in de stad. Op de fiets doet ze onder meer naar de wijken Jeruzalem, Spijkerbeemden en Koningsvoorden aan.

Stemmen moet de burgemeester in Groningen doen. Daar staat ze nog tijdelijk ingeschreven, en bij gemeenteraadsverkiezingen mag je stemmen in de gemeente waar je officieel staat ingeschreven, niet waar je werkt of burgemeester bent.

Net als op de andere locaties krijgen vrijwilligers van het stembureau Paleis Raadhuis een heerlijk worstenbroodje.

Burgemeester Gräper was overigens niet de enige burgemeester met dit idee. Ook burgemeester Wim Wouters van Eersel was met lekkers op pad. Hij deelt ieder jaar traditiegetrouw appelflappen uit op de stembureaus in die gemeente.

En in Bergen op Zoom werden de vrijwilligers op het stembureau getrakteerd door burgemeester Margo Mulder. De burgemeester had kaas, worst en chips bij voor de vrijwilligers.

Mulder wil er voor zorgen dat de vrijwilligers niks te kort komen en ze wil hen een hart onder de riem steken op deze lange verkiezingsdag. De meeste stembureaus waren woensdagmorgen om half acht al open en ze gaan tot negen uur vanavond door. “Het is best een lange zit en bovendien hoort bij het feest van de democratie ook iets lekkers”, zegt de burgemeester.