Deurbel legt vast hoe man zich in tuin bevredigt en buurjongen (8) bedreigt
Een dronken man die zichzelf twee uur lang bevredigt in de tuin van de buren. Het gebeurde ruim een jaar geleden in Valkenswaard. Ook dreigde Bram V. (42), terwijl hij met zichzelf bezig was, zijn achtjarige buurjongen te willen verkrachten. Justitie vindt dat de man de cel in moet. “Er gebeurde daar iets bizars”, zegt de rechter woensdag in de rechtbank in Den Bosch.
Bij de aanhouding van de verdachte is ook kinderporno aangetroffen. Bram V. bekent alles in de rechtbank: “Ik schaam me ervoor." De vader van de achtjarige jongen doet emotioneel zijn verhaal: “Geen enkele straf zal de angst waarin wij leven wegnemen.”
Beelden deurbelcamera
Het gaat mis als V. op 19 januari 2025 flink drinkt op een feestje in Valkenswaard. Bijna thuis trekt hij zijn broek naar beneden en begint hij zichzelf te bevredigen in de voortuin van zijn buren, zegt justitie. “Hij doet ook uitlatingen dat hij seksuele handelingen wil verrichten met zijn achtjarige buurjongen. Gelukkig weet het kind van niks, gelukkig was hij niet thuis. Maar de ouders zijn wel flink bedreigd.”
Alles is vastgelegd door een deurbelcamera. Beelden die de volgende dag door de buren gezien worden en als een schok binnenkomen. Bij twee buren staat hij ruim twee uur lang in de voortuinen zichzelf te bevredigen. “Zwaar hijgen, broek naar beneden, een zware erectie, kreunen en aftrekken zijn onder andere te zien en te horen op de camerabeelden”, somt de rechter op.
Kinderporno
V. roept daarnaast ‘ik ga je zoontje kapot neuken’ en dat hij pedo is en dat-ie van de kinderen van de buren houdt. “Hij staat zich af te trekken tegen onze voordeur en fietsen van de kinderen”, zegt de vader van de achtjarige jongen met veel emotie.
Een dag later wordt V. thuis aangehouden. Bij die aanhouding wordt op een Iphone en laptop kinderporno aangetroffen. “Blijkbaar”, reageert de verdachte. “Ik heb wel sites gezien, maar ik weet niet hoe dat op mijn computer komt.” Het zoeken naar kinderporno hield V. rustig in zware periodes: “Ik weet nu dat dat niet normaal.”
Vader emotioneel
De vader van de achtjarige jongen heeft na het gebeuren drie maanden niet meer kunnen werken. “Mijn wereld brak op 19 januari”, zegt hij in de rechtbank. “Het was een misselijkmakende film die mijn leven heeft getekend.” In 44 fragmenten van de deurbelcamera ziet hij zijn buurman zichzelf bvredigen: “De echte klap kwam toen ik de naam van mijn zoon hoorde. Mijn maag draaide om.”
“Wat hij zei, zal ik nooit meer vergeten en achtervolgt mij in mijn dromen”, vervolgt de vader. De buurvrouw gaat verder: “Als de deurbel gaat, raak ik in paniek. Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis, terwijl dat een veilige plek moet zijn. Ik veranderde in iemand die ik niet wil zijn: voortdurend alert en voortdurend als een havik in de buurt van mijn kinderen.”
Reactie verdachte Bram V.
“Ik had veel te veel gedronken en ik zat in een zwart gat”, zegt V. tegen de rechter. “Ik weet niet hoe ik van het feestje ben weggegaan en hoe ik ben thuisgekomen.” De verdachte zegt dat hij ook niet wist waarom de politie voor zijn deur stond. “Het was een totale verassing toen ik de video op het politiebureau zag.”
Hij zegt het ‘verschrikkelijk’ te vinden. “Ik schaam me ervoor dat ik dit gedaan heb en dat ik mijn buren bedreigd heb. Ik snap de aangifte dan ook.” Volgens V. komt zijn gedrag door een samenloop van omstandigheden, door drank en depressieve gevoelens. “Ik bied mijn oprechte excuses aan, het was nooit mijn bedoeling om vijanden te maken en anderen leed aan te doen.”
Strafeis
Vooral het bezit van kinderporno zorgt ervoor dat er een celstraf geëist wordt tegen de man. “Het zoeken naar kinderporno houdt de markt in stand en zorgt ervoor dat keer op keer kinderen worden misbruikt. Daar tillen we heel zwaar aan”, zegt de officier van justitie. Ze eist daarom een jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast is er een schadevergoeding geëist.
De advocaat van V. wil alleen een voorwaardelijke celstraf. Een gevangenisstraf zal hem isoleren en zal de depressieve gevoelens alleen maar versterken, zo stelt de advocaat van V. in de rechtbank.
De rechter doet op 31 maart een uitspraak.
