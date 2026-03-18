Deurbel legt vast hoe man zich in tuin bevredigt en buurjongen (8) bedreigt

Een dronken man die zichzelf twee uur lang bevredigt in de tuin van de buren. Het gebeurde ruim een jaar geleden in Valkenswaard. Ook dreigde Bram V. (42), terwijl hij met zichzelf bezig was, zijn achtjarige buurjongen te willen verkrachten. Justitie vindt dat de man de cel in moet. “Er gebeurde daar iets bizars”, zegt de rechter woensdag in de rechtbank in Den Bosch.

Bij de aanhouding van de verdachte is ook kinderporno aangetroffen. Bram V. bekent alles in de rechtbank: “Ik schaam me ervoor." De vader van de achtjarige jongen doet emotioneel zijn verhaal: “Geen enkele straf zal de angst waarin wij leven wegnemen.”

Beelden deurbelcamera

Het gaat mis als V. op 19 januari 2025 flink drinkt op een feestje in Valkenswaard. Bijna thuis trekt hij zijn broek naar beneden en begint hij zichzelf te bevredigen in de voortuin van zijn buren, zegt justitie. “Hij doet ook uitlatingen dat hij seksuele handelingen wil verrichten met zijn achtjarige buurjongen. Gelukkig weet het kind van niks, gelukkig was hij niet thuis. Maar de ouders zijn wel flink bedreigd.”

Alles is vastgelegd door een deurbelcamera. Beelden die de volgende dag door de buren gezien worden en als een schok binnenkomen. Bij twee buren staat hij ruim twee uur lang in de voortuinen zichzelf te bevredigen. “Zwaar hijgen, broek naar beneden, een zware erectie, kreunen en aftrekken zijn onder andere te zien en te horen op de camerabeelden”, somt de rechter op.

Kinderporno

V. roept daarnaast ‘ik ga je zoontje kapot neuken’ en dat hij pedo is en dat-ie van de kinderen van de buren houdt. “Hij staat zich af te trekken tegen onze voordeur en fietsen van de kinderen”, zegt de vader van de achtjarige jongen met veel emotie.

Een dag later wordt V. thuis aangehouden. Bij die aanhouding wordt op een Iphone en laptop kinderporno aangetroffen. “Blijkbaar”, reageert de verdachte. “Ik heb wel sites gezien, maar ik weet niet hoe dat op mijn computer komt.” Het zoeken naar kinderporno hield V. rustig in zware periodes: “Ik weet nu dat dat niet normaal.”