Vader verkracht zijn dochtertje meerdere keren en filmt dat: 3,5 jaar cel

Johan L. (38) uit Tilburg heeft zijn dochter vanaf haar tweede meerdere keren verkracht. Ook filmde hij het seksuele misbruik. De rechtbank in Breda veroordeelde de vader woensdag tot 3,5 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Het was in de zomer van 2023 toen de vrouw van Johan L. iets vreselijks zag op de telefoon van haar man. Per toeval zag ze tussen zijn foto's seksuele beelden van haar eigen dochter. De moeder vertrok meteen met hun vier kinderen en deed aangifte bij de politie.

Het meisje bleek al twee jaar te worden verkracht door haar vader. Het gebeurde vanaf haar tweede tot haar vierde.

Gaf toe fout te zitten

Tijdens de rechtszaak begin maart gaf de man aan dat hij fout zat. Hij verwees naar zijn slechte seksleven als reden voor zijn gedrag. "Ik wil niet met vingers wijzen, maar ons seksleven was er eigenlijk niet. Dat is geen reden om aan mijn dochter te zitten, maar wel waarom ik naar drugs ben gaan grijpen", zei hij in de rechtszaal.

Als de vader onder invloed was van drugs, vond het seksueel misbruik plaats. De rechter vindt bewezen dat L. zijn dochter over een periode van twee jaar thuis heeft misbruikt. Op filmpjes die de man maakte tijdens het misbruik, is te horen dat het kind aangeeft pijn te hebben. Toch gaat L. door. De man maakte zich ook schuldig aan het maken van kinderporno.

De straf is hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie eerder: 3,5 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Gaat hij in die drie jaar opnieuw in de fout dan moet hij ook het jaar voorwaardelijke celstraf uitzitten. Daarnaast legde de rechtbank onder meer een contactverbod met zijn dochter op. Ook moet de man zich in zijn proeftijd laten behandelen, onder meer voor zijn drugsverslavig.