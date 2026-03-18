Zo stem je als je blind of slechtziend bent

Je staat er misschien niet bij stil als je het vakje op het stembiljet rood kleurt, maar er zijn mensen voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is. Dat geldt voor blinden en slechtzienden. In zorgcentrum Catharinahof in Grave is voor die stemmers een speciaal stembureau ingericht.

Voorzitter van het stemlokaal Hans Schook legt uit hoe het werkt: in het stemhokje ligt een kandidatenlijst in braille en er is een speciale soundbox. "Daarmee kunnen mensen horen welke lijsten en kandidaten er zijn. Daarna gaat het stembiljet in een speciale stemmal. Dat is een plaat maar voelbare cijfers en braille. Daar kan je dan vervolgens zelfstandig mee stemmen." Halverwege de dag waren er al zes mensen die van het speciale stembureau gebruik hadden gemaakt. "Dat is wel heel mooi en we hopen nog op meer mensen", zegt de stembureauvoorzitter.

Het is de enige van de 64 stemlokalen in de gemeente Land van Cuijk waar op deze manier gestemd kan worden, weet burgemeester Marieke Moorman. "Dat is bijzonder, maar ook geen toeval. In Grave zit een heel grote school voor kinderen met een visuele beperking." De burgemeester vindt het uiteraard belangrijk dat iedereen kan stemmen. "Het lijkt me enorm ingewikkeld, maar ik denk dat blinden en slechtzienden hier heel goed mee uit de voeten kunnen." En er zijn nog meer bijzondere stembureaus in Brabant: