Jumbo gaat weer stunten met vlees: 'Stop niet vol te houden'

De aanbiedingen op vers vlees komen na twee jaar weer terug bij Jumbo. Andere supermarkten gingen niet mee in de stop op vleesaanbiedingen en dat drukte op de omzet van de Veghelse supermarktketen. “Het initiatief is daarom niet houdbaar in de huidige vorm”, zegt een woordvoerder van Jumbo woensdag.

“Maar het initiatief op de stop van vleespromo’s laat tot nu toe onvoldoende resultaat zien”, zegt de supermarktketen. “We wilden marktbreed een beweging op gang brengen. Helaas zijn andere supermarkten niet gevolgd waardoor de verkoop van vlees enkel is verschoven naar andere supermarkten."

Twee jaar geleden kondigde de Jumbo vol trots aan te stoppen met de ‘van/voor’ aanbiedingen op vers vlees. De 'gele supermarkt' deed dit om de consumptie van plantaardige eiwitten te stimuleren en de milieueffecten van de vleesconsumptie te verminderen.

Amper effect

Doordat consumenten ergens anders vlees in de aanbieding kochten was er amper een effect voor de eiwittransitie in Nederland en op een verandering van het eetpatroon van Nederlanders. “We hebben bij Jumbo rekening gehouden met tijdelijk minder omzet. Maar zolang de markt niet meebeweegt, is het initiatief niet in de huidige vorm houdbaar.”

En dus komen de 1+1 gratis en 25 procent korting-acties gewoon weer terug. “We kijken naar aanbiedingen waar verse vleesproducten wel een plek hebben, naast de aanbiedingen op plantaardige- en visproducten.”

Wat doet Jumbo nog wel?

Op het hoofdkantoor in Veghel is duidelijk dat ze balen dat hun initiatief niet gelukt is. Ze willen in gesprek met andere supermarktketens en toeleveranciers om toch iets te gaan doen om milieueffecten te verminderen. “Naast onze gesprekken met maatschappelijke organisaties en de overheid willen we daarom graag opnieuw het gesprek aangaan met andere supermarkten om samen te kijken hoe we de Nederlandse consument kunnen helpen om gevarieerder te eten.”

“Wij zetten verschillende stappen om klanten te bewegen naar meer plantaardig eten, wat bijdraagt aan CO2-reductie en gezonder eten”, zegt een Jumbo-woordvoerder. “Dit doen we onder andere door de uitbreiding van het assortiment met plantaardige producten, innovaties in het vervangen van dierlijk eiwit door plantaardig eiwit en via verschillende campagnes en bijvoorbeeld plantaardige recepten.”