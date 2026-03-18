Mag je eigenlijk nog stemmen na negen uur?

De stembureaus gaan om negen uur dicht. Maar wat nu als je op dat tijdstip nog in de rij staat? Heb je dan gewoon pech en gaat je stem verloren of mag je toch nog een vakje rood kleuren op het stembiljet?

Volgens de Kieswet kan er officieel tussen half acht en negen uur gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar als je om negen uur in de rij staat, dan heb je geluk.

"Als je voor negen uur nog aansluit in een rij bij een stemlokaal, mag je daarna nog stemmen”, vertelt Anita Pronk, persvoorlichter van de Kiesraad, bij RTV Utrecht. ”Als je om één minuut over negen aansluit in de rij, mag je dus niet meer stemmen."

