Exitpoll in Tilburg: GroenLinks-PvdA is de grootste, maar verliest wel

GroenLinks-PvdA lijkt de grootste partij te worden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. Bij de exitpoll haalt de partij 10 zetels. Daarmee verliezen ze wel drie zetels ten opzichte van vier jaar geleden. Lijst Smolders en D66 volgen met 7 zetels.

De definitieve uitslag kan afwijken van de exitpoll. Die uitslag komt later vanavond. Het opkomstpercentage in Tilburg is 45,5 procent. Dit was in 2022 nog 40 procent.

GroenLinks-PvdA blij met uitslag

"We zijn de grootste, daar zijn we blij mee", reageren de lijsttrekkers van GroenLinks-PvdA. Hoewel ze drie zetels inleveren ten opzichte van vier jaar geleden, overheerst de vreugde. "Het voelt als winst, nu we voor het eerst als gezamenlijke lijst meedoen. Dat is toch even spannend, maar we zien dat er vertrouwen is." De partijen hopen snel aan de slag te kunnen met een nieuw bestuur.

Bestuurskundige Julien van Ostaaijen duidt in de studio van Omroep Brabant de exitpoll in Tilburg. "Vier jaar geleden hebben ze het daar best goed gedaan met Esmah Lahlah als lijsttrekker. Misschien deden ze het toen beter dan normaal. Daarom wellicht nu die terugval."