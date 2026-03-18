‘Haat naar kandidaat-raadsleden is schandalig’, zegt burgemeester Breda

Burgemeester Paul Depla laat zich tijdens de uitslagenavond in Breda uit over de haatberichten op social media richting kandidaten voor de gemeenteraad. Hij noemt het schandalig wat hij afgelopen dagen voorbij zag komen.

“Als je kijkt naar welke haat sommige kandidaten over zich heen hebben gekregen. Dat is gewoon te gek voor woorden. Ik vind het schandalig dat dat gebeurt”, aldus Depla.

De uitslagenavond in Breda wordt gehouden in poppodium MEZZ. Daar werd duidelijk dat de opkomst dit jaar waarschijnlijk uitkomt op 50,3%. “Het is heel mooi om te zien hoe levend onze democratie in Breda is”, zegt Depla. “Het laat zien hoe verschillend we ook zijn, maar tegelijkertijd staan ze allemaal voor Breda. Het is fijn om te zien hoe de verschillende partijen op een nette manier met elkaar om zijn gegaan.”

De VVD was de afgelopen vier jaar met 10 zetels de grootste partij in de stad. Daarna volgde GroenLinks-PvdA (9 zetels). Dw opkomst was 4 jaar geleden 47,4 procent.