In Altena zijn er veel meer mensen gaan stemmen dan vorige keer

Vandaag om 21:41
Hoge opkomst in Altena (foto: Omroep Brabant).

De opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Altena is dit keer fors hoger dan vier jaar geleden. Dat meldt de gemeente vlak na het sluiten van de stembureaus.

Lody Trepels

In 2022 kwam 56,31 procent van de stemgerechtigden opdagen. Dit keer ligt het op 62,71 procent. "Het is een mooie dag geweest", zegt burgemeester Egbert Lichtenberg van Altena.

In de gemeente, die bestaat uit 21 dorpen, waren dit jaar 32 stembureaus. Overigens moesten de kleine dorpjes Babyloniënbroek, Uppel, Waardhuizen en Drongelen het zonder eigen stembureau doen.

