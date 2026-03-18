Dikke pech: deze man is twee minuten te laat om te stemmen

Bij het stembureau in het Parktheater in Eindhoven kwam om 21.02 uur nog een man binnengelopen met zijn stembiljet. Hij mocht zijn stem niet meer uitbrengen: het stembureau was gesloten.

Het zorgde voor grote teleurstelling bij de Eindhovenaar. De man was te laat omdat hij in eerste instantie het stembiljet niet herkende in de la, zo vertelde hij. Teleurgesteld en met zijn niet gebruikte stempas in zijn hand vertrok hij weer.

Volgens de Kieswet kan er officieel tussen half acht en negen uur gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als je om negen uur in de rij staat, dan heb je geluk. Dan mag je nog wel stemmen, aldus de Kiesraad. Maar daarna ben je toch echt te laat.

Opkomstpercentage Eindhoven hoger

Het opkomstpercentage in Eindhoven ligt om negen uur op 44,4 procent. Dat is nog niet de eindstand, maar duidelijk is ieder geval wel dat het opkomstpercentage tijdens deze verkiezingen hoger ligt dan vier jaar geleden. Toen lag het opkomstpercentage op 41,75 procent.