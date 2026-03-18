In Schijndel zijn ze blij met een kleiner stembiljet

In Schijndel mochten mensen in cultureel centrum Het Spectrum vandaag stemmen met het kleinere nieuwe stembiljet. "Gedurende de dag hebben we gemerkt dat heel veel mensen echt blij waren dat ze niet van die grote lappen hebben", vertelt voorzitter van het stemlokaal Bart Klerkx.

Hoewel de meeste mensen blij waren, was er af en toe ook wat onduidelijkheid. "Een paar mensen wisten niet hoe het werkte", vertelt hij. "Maar na een uitleg kwam het weer goed." Niet alleen voor de stemmers was het makkelijker, ook voor de tellers is het nu al een verademing. "Normaal heb je van die hele grote biljetten en die vouwen we helemaal uit op tafels. Dit is veel makkelijker voor ons."

Minder papier door kleiner stembiljet

Het scheelt niet alleen tijd, maar ook papier. "Normaal hebben we 4 kliko's vol en nu een halve. We waren eerst twee en een half uur aan het vouwen en nu twintig minuten. Dat is echt een wereld van verschil." Bij twee eerdere testen was de foutmarge wat hoger dan bij het oude stembiljet. "Dat kan bijvoorbeeld eraan liggen dat mensen alleen een kandidaat invullen en geen partij." Bij dit stembureau hebben ze dit jaar vijf ongeldige biljetten. Bij de laatste landelijke verkiezingen waren het er twee met ongeveer duizend stemmen meer. Al zijn drie van de vijf ongeldige biljetten nu met een zelfde fout als op het oude stembiljet. "Het is nu even iets meer werk met uitleggen, maar als je dit een paar jaar doet weet niemand meer beter."