Partijen die tegen opheffen Moerdijk zijn halen de meeste stemmen binnen

In de gemeente Moerdijk hebben partijen die tegen opheffing van het dorp zijn flink wat stemmen behaald. Forum voor Democratie komt vanuit het niets op vier zetels. Ook de nieuwe partij Moerdijk Vooruit doet met 3 zetels goede zaken. Onafhankelijk Moerdijk moet een zetel inleveren en komt uit op drie zetels.

Onafhankelijk Moerdijk was de enige partij die onlangs tegen het opheffen van het dorp Moerdijk stemde. Ook Forum voor Democratie en Moerdijk Vooruit zijn daar tegen.

Moerdijk verdwijnt hoogstwaarschijnlijk om plaats te maken voor meer industrie. De gemeente is al akkoord, maar het Rijk en de provincie beslissen pas deze zomer.

Het was al de verwachting dat de partijen die tegen de opheffing van het dorp zijn, zouden gaan winnen. Of ze nog verschil kunnen maken, is allesbehalve zeker, omdat de gemeenteraad al in meerderheid akkoord is met het opheffen van het dorp. Mits er stevige compensatieregelingen tegenover staan.

Volgens burgemeester Aart-Jan Moerkerke heeft de toekomst van Moerdijk zeker een rol gespeeld bij de uitslag. Tegelijkertijd krijgt ook de VVD, de partij die voor het opheffen van het dorp was, vier zetels in Moerdijk en is daarmee met Forum voor Democratie de winnaar in Moerdijk.