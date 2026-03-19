112-nieuws: Voor vijfde keer dixi in brand gezet in Breda • Keukenbrand zet huis vol rook in Waalwijk
Vandaag om 06:11
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:11
Voor vijfde keer dixi in brand gezet in Breda
Opnieuw is een dixi uitgebrand in Breda. Het mobiele, chemische toilet is de vijfde brand in korte tijd. De brand vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag, op de hoek van de Houtmanstraat en de Columbusstraat.
05:55
Keukenbrand zet huis vol rook in Waalwijk
In een huis aan de Pastoor Kuyperstraat in Waalwijk is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. De bewoners wisten op tijd naar buiten te gaan maar hadden wel rook ingeademd.
