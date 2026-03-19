Navigatie overslaan
112-nieuws: Voor vijfde keer dixi in brand gezet in Breda • Keukenbrand zet huis vol rook in Waalwijk

Vandaag om 06:11
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

06:11

Voor vijfde keer dixi in brand gezet in Breda

Opnieuw is een dixi uitgebrand in Breda. Het mobiele, chemische toilet is de vijfde brand in korte tijd. De brand vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag, op de hoek van de Houtmanstraat en de Columbusstraat.

05:55

Keukenbrand zet huis vol rook in Waalwijk

In een huis aan de Pastoor Kuyperstraat in Waalwijk is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. De bewoners wisten op tijd naar buiten te gaan maar hadden wel rook ingeademd. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
