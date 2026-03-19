Voor vijfde keer dixi in brand gezet in Breda

Opnieuw is een dixi uitgebrand in Breda. Het mobiele, chemische toilet is de vijfde brand in korte tijd. De brand vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag, op de hoek van de Houtmanstraat en de Columbusstraat.

Redactie Geschreven door

De brandweer was er snel bij maar kon niet voorkomen dat het toilet volledig verloren ging.

Onderzoek naar brandstichting

Ook de politie is erbij gehaald. De komende tijd wordt extra toezicht gehouden in de omgeving. Er wordt onderzoek gedaan naar brandstichting. In de nacht van 5 maart stond een dixi in brand aan de Verbeetenstraat. Twee dagen eerder ging een dixi in vlammen op aan de Oosterstraat.

Opnieuw een dixi in brand in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).