Voor vijfde keer dixi in brand gezet in Breda

Vandaag om 06:11 • Aangepast vandaag om 08:17
Opnieuw een dixi in brand in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Opnieuw is een dixi uitgebrand in Breda. Het mobiele, chemische toilet is de vijfde brand in korte tijd. De brand vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag, op de hoek van de Houtmanstraat en de Columbusstraat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer was er snel bij maar kon niet voorkomen dat het toilet volledig verloren ging. 

Onderzoek naar brandstichting
Ook de politie is erbij gehaald. De komende tijd wordt extra toezicht gehouden in de omgeving. Er wordt onderzoek gedaan naar brandstichting. 

In de nacht van 5 maart stond een dixi in brand aan de Verbeetenstraat. Twee dagen eerder ging een dixi in vlammen op aan de Oosterstraat. 

