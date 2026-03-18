Lokale partijen winnen in 'bruisende cocktail' Deurne

In Deurne lijken de lokale partijen Transparant Deurne, DeurneNu! en Doe! de top drie te gaan vormen. De gemeente benadrukt dat de uitslag nog heel voorlopig is, door een nieuwe telmethode wist de gemeente sneller cijfers te leveren, maar die zijn ook meer onbetrouwbaar. De vorige coalitie werd ook geleid door lokale partijen, dus die traditie lijkt zich voort te zetten in Deurne.

Joan van Rixtel is dolbij met de winst van zijn partij. “We hadden echt niet verwacht dat we hier met hoogstwaarschijnlijk vijf zetels naar huis zouden gaan.” Over de vorming van een collega en het leveren van een wethouder moet nog flink nagedacht gaan worden. “We waren al zover dat we een wethouder zouden willen die een teambuilder is, dus niet gebonden aan een dossier. Tot nu toe waren het eenlingen in het college. We willen een echt team.”

Wel werd tijdens de uitslagenavond gevreesd voor versplintering in de gemeenteraad. Er zijn 8 partijen en 23 zetels te verdelen. Joan van Rixtel, lijsttrekker van Transparant Deurne maakt zich er niet zo druk over. “We hebben dan juist een veelheid van goede standpunten. Dit zijn geen eenmansfracties, het zijn fracties met twee of drie zetels. Dat is genoeg om hier het raadswerk te kunnen doen.”

Het is wellicht ook nodig in Deurne, want er speelt veel. De plattelandsgemeente met meer dan 30 duizend inwoners kampt met stank, stikstof, een verdroogd natuurgebied en is in beeld om 8500 woningen te bouwen om mee te helpen in de groei van de chipindustrie in de regio. De intercity uit Eindhoven stop namelijk ook in Deurne.

Het lijken tegengestelde belangen, dat vinden sommige politici ook, zoals Jerom Coppus van PGP, de progressief linkse lijstverbinding. “Deurne is een bruisende cocktail van allerlei belangen, die door de unieke ligging van Deurne, landelijk maar ook dicht bij Eindhoven, hier allemaal bij elkaar komen. Het is een ingewikkelde puzzel om te leggen. Hoe ga je al die woningen bouwen als er stankcircels zijn van agrarische bedrijven.”

Maar Van Rixtel wil liever niet dat het dorp wordt afgeschilderd in tegenstellingen. “Dan begrijp je Deurne niet. We zijn ook heel pragmatisch dorp. Er zijn ook heel veel zaken waar we het over eens zijn. Zo hebben we bij elkaar gekomen over asielzoekers. Dat kan ook op stikstof. Een boer heeft niets tegen de natuur.”

Van Rixtel meent dat met deze voorlopige uitslag een einde komt aan een lokaal 'machtsblok' dat jaren aan de macht is geweest. De lokale partij Doe! is weliswaar nog derde, maar heeft terrein ingeleverd. "Deze partij heeft bijna twintig jaar aan de touwtjes getrokken", zegt Van Rixtel.