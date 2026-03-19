Op deze plek gingen de meeste mensen stemmen voor de gemeenteraad

Vandaag om 01:13
Stembureau tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2026
In Hilvarenbeek hebben dit keer de meeste mensen hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het opkomstpercentage was met 66,3 procent van de stemgerechtigden het hoogste van Brabant.

In bijna alle Brabantse gemeentes zijn meer mensen gaan stemmen dan vier jaar geleden. In Maashorst was er zelfs een stijging van 12 procent en in Oisterwijk waren er 11,8 procent meer stemmers.

Opvallend genoeg is Cranendonck de enige gemeente in Brabant waar het opkomstpercentage is gedaald. In 2022 ging 54,7 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. Dit jaar was dat 51,5 procent.

Volg het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant in ons liveblog. En op onze dossierpagina over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 vind je alle verkiezingsverhalen terug. 

