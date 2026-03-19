Politieke aardverschuiving: rechtse partijen rukken op, links blijft achter

Wat hebben de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant teweeg gebracht? Onder de streep lijkt de Brabantse lokale politiek stabiel gebleven na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar schijn bedriegt, want op lokaal niveau hebben er in de verkiezingsnacht grote aardverschuivingen plaatsgevonden. Rechtse en radicaal rechtse partijen rukken op, het midden herpakt zich en links blijft achter.

Klik een willekeurige gemeente op de uitslagenkaart aan en de kans is groot dat de verhoudingen flink zijn veranderd. Vooral door rechts, uiterst-rechts en in het midden werd winst behaald.

Kiezer niet loyaal

Om te beginnen met de lokale partijen. Voor het gemak worden ze vaak op één hoop geveegd. Als we dat doen zijn ze inderdaad verreweg de grootste in Brabant. Daarmee is niet gezegd dat lokale partijen alleen stabiel blijven of alleen maar winnen. Heel veel zetels blijven inderdaad in handen van lokale partijen, maar van welke is wel veranderd.

Nieuwe lokale partijen steken hun kop op. Zo haalde de nieuwe partij Best-Anders voor en door Bestenaren, die tegen de komst van een azc is, uit het niets 30 procent van de stemmen. De nummer twee, de VVD, bleef hangen op de helft.

Lokaal Krachtig in Alphen-Chaam deed eenzelfde kunstje: de nieuwe partij mocht op de uitslagenavond 40 procent van de stemmen mee naar huis nemen. Het laat zien: ook gevestigde lokale partijen hoeven niet op de loyaliteit van de kiezers te rekenen.

Toegegeven: niet overal worden inwoners wakker in een compleet nieuwe politieke realiteit. Op veel plekken verwisselden een aantal zetels van eigenaar, maar daar bleef het dan ook bij. Zoals in Laarbeek, Rucphen, Oirschot en Gilze en Rijen.