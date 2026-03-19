Zo groot is de winst van Forum voor Democratie in Brabant

Forum voor Democratie (FvD) heeft vrijwel in heel Nederland winst geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in onze provincie groeit de uiterst rechtse partij sterk. Hoe groot is de winst van FvD in de Brabantse gemeentes?

In Brabant deed de partij dit keer in zeventien gemeenten mee. In al deze gemeenten werd minstens één zetel behaald. In acht van die gemeenten had de partij nog geen zetels. In totaal komt FvD uit op 48 zetels in Brabant, tegenover 10 zetels bij de vorige verkiezingen in 2022.

Forum van Democratie breidde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hun aantal lokale afdelingen fors uit. Ze voerden een harde campagne op vrijwel één thema: het tegenhouden van asielzoekers. Met succes: overal waar de partij meedeed, werden zetels behaald.

In welke gemeenten groeit Forum voor Democratie?

De grootste groei is zichtbaar in Helmond: daar steeg de partij van 2 naar 5 zetels. Ook in Altena en Moerdijk is de partij erg succesvol. FvD komt hier uit het niets op vier zetels.

In Eindhoven, Land van Cuijk en Meierijstad maakte de partij ook een sprong: van 1 naar 4 zetels. In Maashorst en Roosendaal kreeg de partij er 2 zetels bij, waarmee ze in totaal allebei op 3 zetels uitkomen.

In Den Bosch, Boxtel, Oisterwijk, Rucphen, Halderberge en Valkenswaard komt de partij nieuw in de raad. In Den Bosch behaalde de partij 1 zetel, de rest van deze gemeenten 2.

Wat gaat er nu gebeuren?

De vraag is wat partijen als FvD, die campagne voerden op weerstand, daadwerkelijk voor elkaar gaan krijgen. De wet die een eerlijke opvang van vluchtelingen, desnoods met dwang, regelt, blijft naar alle waarschijnlijkheid van kracht. Onlangs kreeg Brabant per brief van de minister te horen dat er veel te weinig opvangplekken worden geregeld door gemeenten.

Ook is de vraag in hoeverre FvD de winst kan omzetten in lokale coalities. Veel partijen willen niet met de partij samenwerken, omdat verschillende kandidaten een verleden hebben bij extreemrechtse groeperingen.