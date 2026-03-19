14-jarige jongen neergestoken in Breda: minderjarige dader opgepakt

Een minderjarige jongen is woensdagnacht opgepakt voor het neersteken van een 14-jarige jongen op de Twaalfbunder in Breda. Het slachtoffer raakte gewond, maar zijn verwondingen lijken mee te vallen.

De steekpartij vond woensdagavond rond negen uur plaats. De politie meldt donderdagochtend dat er een minderjarige jongen is opgepakt voor het misdrijf.

De jongen werd neergestoken in de wijk Haagse Beemden, vlakbij basisschool de Wildert. De dader zou zijn gevlucht op een fatbike. De hulpdiensten waren er snel om de jongen te helpen. De politie laat weten dat de verwondingen van het slachtoffer lijken mee te vallen, toch is hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.