Philips Stadion groter: komen Harry Styles en Taylor Swift dan ook?
Treden wereldberoemde artiesten als Bruno Mars, Taylor Swift en Harry Styles straks op in het Philips Stadion in Eindhoven? Gisteren werd bekend dat er serieuze plannen zijn voor een extra ring op het stadion van PSV waardoor er misschien wel plek is voor 60.000 bezoekers. Concertkenners hebben zo hun bedenkingen.
Guus Meeuwis, en binnenkort Joël Borelli en singer-songwriter Zach Bryan, behoren tot de grootste namen die in het Philips Stadion hebben opgetreden. Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n dertig concerten met 20.000 bezoekers of meer. Het merendeel vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA; de rest wordt verdeeld over acht à negen andere locaties. Kan Eindhoven met het Philips Stadion straks concurreren met Amsterdam?
Volgens Justin van de Pas van Breda University of Applied Sciences, expert in logistiek en mobiliteit rond massa-evenementen, kan dat. “Eindhoven kan dit aan,” zegt hij. “Alles is te organiseren met de juiste planning en door risico’s tot een minimum te beperken. Hierbij zijn capaciteitscalculatie en projectmanagement essentieel."
Hij geeft aan dat Brabantse organisaties ruime ervaring hebben met grote evenementen en ook de aanzuigende werking vanuit het noorden kennen, bijvoorbeeld bij carnaval of het PSV-kampioensfeest.
'Enorme waslijsten'
Martijn Mulder, livemuziekexpert van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is sceptischer. “Het is niet realistisch. Artiesten van dat kaliber kiezen vaak voor steden met een wereldwijd imago, zoals Amsterdam. Tenzij de logistiek en techniek daar aanzienlijk beter zijn.”
Artiesten kijken scherp naar logistiek: bereikbaarheid voor Europees publiek, faciliteiten ter plekke en de technische mogelijkheden. “Zulke artiesten hebben enorme waslijsten."
Ze kiezen bijvoorbeeld voor een overdekt stadion of openluchtlocatie. Megatours zijn bovendien grootschalige operaties, met tientallen vrachtwagens met decor en apparatuur en teams van honderden mensen die voorzieningen en onderdak nodig hebben. "Als MOJO geen interessant aanbod doet, gaan ze ergens anders heen.”
Hoofdacts van Pinkpop
Topartiesten komen daardoor niet snel naar Eindhoven, denkt hij. “Alleen een megastadion van 75.000 plekken met het allerbeste van alles kan werken. Incidenteel kan het, als andere podia vol zijn”, zegt Mulder.
Hij ziet het wel gebeuren dat iets minder bekende artiesten komen optreden. "Dan heb je het niet over de absolute top, maar een categorie daaronder." Als voorbeeld noemt hij hoofdacts die op Pinkpop kunnen staan, zoals Green Day, Mumford & Sons, de Foo Fighters of artiesten die ook in de Ziggo Dome kunnen staan.
Het Philips Stadion kan concurreren met De Kuip, de Goffert en het GeldreDome. Mulder: “Het GeldreDome heeft een dak en een goede ligging. Dus je moet echt iets bijzonders bieden om partijen te bewegen.” Een locatie buiten de Randstad maakt voor superfans weinig uit. "Die gaan tóch wel."
Goede planning
Van de Pas benadrukt dat alles van tevoren goed gepland moet worden. “Wanneer komen de bezoekers en hoe? Station Eindhoven heeft een behoorlijke capaciteit, maar is kleiner dan Amsterdam." Alles draait om planning: van toiletbezoeken, eten, drinken, rustplekken, jassen en controles tot hotels en beveiliging. "Je moet op alle scenario’s voorbereid zijn.”
Hoewel Amsterdam internationaal sterker is en meer toeristische trekpleisters heeft, hoeft dat Eindhoven niet te beperken. “Als de artiest bereid is en het concept gereed, dan kan de logistiek dit concept ondersteunen. Met een goede planning en analyse zou het mogelijk kunnen zijn.”