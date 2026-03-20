Philips Stadion groter: komen Harry Styles en Taylor Swift dan ook?

Treden wereldberoemde artiesten als Bruno Mars, Taylor Swift en Harry Styles straks op in het Philips Stadion in Eindhoven? Gisteren werd bekend dat er serieuze plannen zijn voor een extra ring op het stadion van PSV waardoor er misschien wel plek is voor 60.000 bezoekers. Concertkenners hebben zo hun bedenkingen.

Guus Meeuwis, en binnenkort Joël Borelli en singer-songwriter Zach Bryan, behoren tot de grootste namen die in het Philips Stadion hebben opgetreden. Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n dertig concerten met 20.000 bezoekers of meer. Het merendeel vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA; de rest wordt verdeeld over acht à negen andere locaties. Kan Eindhoven met het Philips Stadion straks concurreren met Amsterdam?

Volgens Justin van de Pas van Breda University of Applied Sciences, expert in logistiek en mobiliteit rond massa-evenementen, kan dat. “Eindhoven kan dit aan,” zegt hij. “Alles is te organiseren met de juiste planning en door risico’s tot een minimum te beperken. Hierbij zijn capaciteitscalculatie en projectmanagement essentieel."

Hij geeft aan dat Brabantse organisaties ruime ervaring hebben met grote evenementen en ook de aanzuigende werking vanuit het noorden kennen, bijvoorbeeld bij carnaval of het PSV-kampioensfeest.

'Enorme waslijsten'

Martijn Mulder, livemuziekexpert van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is sceptischer. “Het is niet realistisch. Artiesten van dat kaliber kiezen vaak voor steden met een wereldwijd imago, zoals Amsterdam. Tenzij de logistiek en techniek daar aanzienlijk beter zijn.”