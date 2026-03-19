PSV wil Philips Stadion uitbreiden tot mogelijk grootste van Nederland

PSV wil het stadion fors uitbreiden. In 2030 zou er plek kunnen zijn voor bijna 60.000 fans. De kosten van de verbouwing worden geschat op 450 miljoen euro. PSV wil tijdens de werkzaamheden in het eigen stadion blijven voetballen. Als de plannen doorgaan, kan het Philips Stadion het grootste stadion van Nederland worden.

Het Philips Stadion heeft nu plek voor 35.000 toeschouwers. Met het nieuwe plan worden dat er in ieder geval een stuk meer. Het exacte aantal staat nog niet vast. "Er is hard gewerkt door onder andere architecten, de gemeente en ons eigen ontwerpteam om hier te komen. Wat er nu ligt ziet er fantastisch uit, is ambitieus en straalt respect uit naar de omgeving. De komende maanden gaan we de haalbaarheid verder onderzoeken en zal de financiering nader worden uitgewerkt", zegt Marcel Brands, Algemeen Directeur van PSV. Dat vindt ook Stijn Steenbakkers, wethouder van Brainport: "Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met PSV een stadion gaan realiseren dat Eindhovense trots uitstraalt, past in de omgeving, goed bereikbaar is en ook in de toekomst een verbindende plek blijft."