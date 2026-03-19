PSV wil Philips Stadion uitbreiden tot mogelijk grootste van Nederland
PSV wil het stadion fors uitbreiden. In 2030 zou er plek kunnen zijn voor bijna 60.000 fans. De kosten van de verbouwing worden geschat op 450 miljoen euro. PSV wil tijdens de werkzaamheden in het eigen stadion blijven voetballen. Als de plannen doorgaan, kan het Philips Stadion het grootste stadion van Nederland worden.
Het Philips Stadion heeft nu plek voor 35.000 toeschouwers. Met het nieuwe plan worden dat er in ieder geval een stuk meer. Het exacte aantal staat nog niet vast.
"Er is hard gewerkt door onder andere architecten, de gemeente en ons eigen ontwerpteam om hier te komen. Wat er nu ligt ziet er fantastisch uit, is ambitieus en straalt respect uit naar de omgeving. De komende maanden gaan we de haalbaarheid verder onderzoeken en zal de financiering nader worden uitgewerkt", zegt Marcel Brands, Algemeen Directeur van PSV. Dat vindt ook Stijn Steenbakkers, wethouder van Brainport: "Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met PSV een stadion gaan realiseren dat Eindhovense trots uitstraalt, past in de omgeving, goed bereikbaar is en ook in de toekomst een verbindende plek blijft."
De verwachting is dat het aantal plaatsen na de uitbreiding tussen de 52.500 en 58.000 zal liggen. Dit hangt af van diverse bouwtechnische keuzes, zoals het type dak en het aantal businessruimtes.
De verbouwing
Het verbouwingsplan laat zien dat er een extra ring op het huidige stadion wordt gebouwd. In 2027 wil PSV beginnen met de verbouwing, die in 2030 klaar moet zijn. Ondertussen wil PSV in het stadion blijven voetballen, want uitwijken is geen optie.
Naar verluidt gaat de verbouwing tussen de 350 en 450 miljoen euro kosten. PSV dient het plan nu in bij de gemeente. Daarna moet de gemeenteraad een besluit nemen. Door de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag kan die besluitvorming nog even duren. De verwachting is dat er eind dit jaar duidelijkheid komt.
Op dit moment is de Johan Cruijff ArenA, met een capaciteit van 56.200, het grootste stadion van Nederland.