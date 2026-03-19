Weer dixi's afgebrand in Breda: 'Ik denk dat ze een hekel aan ons hebben'

Opnieuw gingen er woensdagnacht in Breda dixi's in vlammen op, de vijfde en zesde in korte tijd. In Tuinzigt blusten buurtbewoners woensdagavond een brandend toilet. Op de hoek van de Houtmanstraat en de Columbusstraat brandde later die nacht een dixi volledig af. Op dezelfde plek waar medewerkers van de groenvoorziening van de gemeente Breda eerder al een toilet zagen afbranden. "Waar moeten we nou plassen?"

Op de plek in de Bredase wijk Heuvel waar tot voor kort alleen een mobiel toilet stond, is nu alleen nog maar een donkere plek op de stoeptegels te zien en een verschroeid Houtmanstraat-straatnaambordje. De resten van het gesmolten toilet zijn donderdagochtend al weggehaald. "Verrek", zegt een buurtbewoner die pal op hoek woont maar niets heeft meegekregen van de nachtelijke brand. "Ik dacht al, waar is die dixi gebleven?" 'Denk dat ze een hekel aan ons hebben'

Als Martin Heeren en zijn twee collega's van de groenvoorziening bij de blauwe schaftkeet - pal tegenover de plek waar het toilet stond - arriveren, verzucht hij: "Dit is al de vijfde. Ik denk dat ze een hekel aan ons hebben."

De plek waar in de nacht van woensdag op donderdag een dixi afbrandde (foto: Ruud Ritzen / Omroep Brabant).