Weer dixi's afgebrand in Breda: 'Ik denk dat ze een hekel aan ons hebben'
Opnieuw gingen er woensdagnacht in Breda dixi's in vlammen op, de vijfde en zesde in korte tijd. In Tuinzigt blusten buurtbewoners woensdagavond een brandend toilet. Op de hoek van de Houtmanstraat en de Columbusstraat brandde later die nacht een dixi volledig af. Op dezelfde plek waar medewerkers van de groenvoorziening van de gemeente Breda eerder al een toilet zagen afbranden. "Waar moeten we nou plassen?"
Op de plek in de Bredase wijk Heuvel waar tot voor kort alleen een mobiel toilet stond, is nu alleen nog maar een donkere plek op de stoeptegels te zien en een verschroeid Houtmanstraat-straatnaambordje. De resten van het gesmolten toilet zijn donderdagochtend al weggehaald.
"Verrek", zegt een buurtbewoner die pal op hoek woont maar niets heeft meegekregen van de nachtelijke brand. "Ik dacht al, waar is die dixi gebleven?"
'Denk dat ze een hekel aan ons hebben'
Als Martin Heeren en zijn twee collega's van de groenvoorziening bij de blauwe schaftkeet - pal tegenover de plek waar het toilet stond - arriveren, verzucht hij: "Dit is al de vijfde. Ik denk dat ze een hekel aan ons hebben."
Eerder ging op dezelfde plek ook al een dixi in vlammen op. En een gloednieuwe keet met zonnepanelen op het dak. "Die dixi stond vlak naast de nieuwe keet van 50.000 euro. Vandaar dat er nu deze oude blauwe keet staat. De dixi stond vastgemaakt aan een paal aan de overkant."
'Geen wc-oorlog hoor'
De eigenaar van drie van de aangestoken toiletten heeft geen idee wie er achter de acties zit. "Er is hier geen wc-oorlog hoor", grapt hij aan de telefoon verwijzend naar de dakdekkersoorlog in Den Bosch. "Wij als toiletverhuurders gunnen elkaar ons werk." Toch houdt hij zijn naam liever uit het nieuws. "Het brengt mensen alleen op gedachten."
De brandstichtingen hebben hem al met een behoorlijke kostenpost opgezadeld. "Een nieuwe dixi kost 1300 euro, exclusief btv. Ik doe dit werk nu zeventien jaar en verhuur zevenhonderd toiletten, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."
Vreemd genoeg staat op vijftig meter van de plek waar in de nacht van woensdag op donderdag de dixi afbrandde nog een toilet van dezelfde eigenaar, ongeschonden in de voortuin. Waarom die dixi niet is aangestoken, blijft voor de toilettenverhuurder een raadsel. "Het is een of andere malloot. We hopen dat hij heel snel tegen de lamp loopt."
Nog een brandende dixi
Buurtbewoners in de wijk Tuinzigt blusten woensdagavond zelf een brandende dixi op de hoek van de Abeelstraat en Magnoliastraat. "We hadden de brandweer al gebeld, maar mijn man heeft de brand met een paar emmers water geblust", vertelt een buurtbewoonster. De beschadigde dixie wordt donderdag in de loop van de dag vervangen.
De politie laat donderdagmiddag weten dat ze op dit moment geen verband ziet tussen de verschillende brandstichtingen. Ze doet geen verder onderzoek.