Lokale partij voor het eerst aan kop in Helmond: 'Unicum'

Helemaal zeker weten doet Martijn Rieter van de partij Helder Helmond het niet. "Misschien dat er ooit in een verder verleden een lokale Helmondse partij heeft gewonnen." Maar dat Helder Helmond als lokale partij de verkiezingswinst pakt is volgens Rieter 'een unicum'. Vooral landelijke partijen zoals GroenLinks, D66 en SP waren aan de macht in Helmond tot nu toe.

Martijn Rieter is dolblij met de verkiezingswinst van Helder Helmond. Het lijkt erop dat de partij 8 zetels gaat veroveren en daarmee de grootste wordt in de raad met 37 zetels. Ook Forum voor Democratie boekte een klinkende overwinning en gaat hoogstwaarschijnlijk van twee naar vijf zetels. GroenLinks verloor drie zetels, maar is nog steeds de tweede partij. De VVD staat op een derde plek, maar verloor ook een zetel. "De Helmonders hebben duidelijk een andere koers gekozen", zegt Rieter. "Het is voor ons een ongekende score en overtreft onze stoutste dromen. Het is een tendens van de laatste jaren dat lokale partijen winnen. We hebben duidelijke politiek bedreven. Van de straat naar de raad, was onze slogan. Het sprak mensen aan en we scoorden overal goed, zowel in de volksbuurt en de vinexwijken."

De discussie woedt volop over de opvang van asielzoekers in Helmond, in sommige andere Brabantse gemeenten komen partijen die tegen een azc zijn in de raad. "Helder Helmond heeft altijd geprobeerd genuanceerd te zijn. Maar we vinden dat we als stad andere prioriteiten hebben, die we eerst willen oplossen. We zijn alleen geen partij die alleen maar nee tegen een azc zegt."

"Misschien zien partijen zelf geen rol meer om te gaan besturen."

"We gaan met iedereen gesprekken voeren", zegt Martijn Rieter. "We sluiten niks uit. Dat is ook zoals het hoort. Je kan het niet alleen." Ook wil Rieter 'afwachten' hoe andere partijen omgaan met de verkiezingsuitslag. "Misschien dat partijen die tot nu toe aan de macht zijn geweest niet meer in de coalitie willen. Dat ze geen rol meer voor zichzelf zien om te besturen. Het is belangrijk dat we de keuze van de Helmondse kiezer voor een andere koers nu terug gaan zien in het college."