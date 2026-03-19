Meer blanco stemmen in Moerdijk en Waalwijk

In de gemeente Moerdijk, waarvan het dorp dreigt te worden opgeheven, is meer blanco gestemd dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Waalwijk zijn relatief veel blanco stemmen uitgebracht.

In Moerdijk gaat het om 0,5 procent woensdag ten opzichte van 0,2 procent in 2022. Dat komt neer op 87 blanco stemmen dit jaar en 31 blanco stemmen vier jaar geleden.

Een blanco stem betekent dat je wel bent gaan stemmen, maar dat je niets invult op je stembiljet. Het is niet bekend waarom het aantal blanco stemmen is gestegen. De organisatie blancostem.nl had opgeroepen om op deze manier te protesteren tegen het opheffen van het dorp Moerdijk, waar de gemeenteraad eerder voor stemde.

"Ik vind een blanco stem niet per se een stem tegen", aldus burgemeester Aart-Jan Moerkerke. "Dit dossier is zo complex, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan niet weet waarop je moet stemmen. Ik heb sowieso liever dat mensen een blanco stem uitbrengen dan dat ze helemaal niet gaan stemmen."