Meer blanco stemmen in Moerdijk en Waalwijk
In de gemeente Moerdijk, waarvan het dorp dreigt te worden opgeheven, is meer blanco gestemd dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Waalwijk zijn relatief veel blanco stemmen uitgebracht.
In Moerdijk gaat het om 0,5 procent woensdag ten opzichte van 0,2 procent in 2022. Dat komt neer op 87 blanco stemmen dit jaar en 31 blanco stemmen vier jaar geleden.
Een blanco stem betekent dat je wel bent gaan stemmen, maar dat je niets invult op je stembiljet. Het is niet bekend waarom het aantal blanco stemmen is gestegen. De organisatie blancostem.nl had opgeroepen om op deze manier te protesteren tegen het opheffen van het dorp Moerdijk, waar de gemeenteraad eerder voor stemde.
"Ik vind een blanco stem niet per se een stem tegen", aldus burgemeester Aart-Jan Moerkerke. "Dit dossier is zo complex, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan niet weet waarop je moet stemmen. Ik heb sowieso liever dat mensen een blanco stem uitbrengen dan dat ze helemaal niet gaan stemmen."
Ook in Waalwijk zijn veel blanco stemmen uitgebracht. Een recordaantal: 239 in totaal. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Toen brachten slechts 47 mensen een blanco stem uit.
Blancostem.nl
De initiatiefnemer van Blancostem.nl, Ellen Steijvers, deed een oproep op blanco te stemmen. Volgens haar is er sprake van 'een stille revolutie' in het stemhokje. Steijvers pleit voor een onafhankelijke Ombudsman zonder kaders en wil aanschuiven aan de formatietafel in Waalwijk om dit voorstel met de partijen in Waalwijk te bespreken.
Wethouder Danny Dingemans uit Moerdijk heeft geen goed woord over voor de blanco stemmers. Dingemans kreeg met zijn VVD de meeste stemmen. "De organisatie blancostem.nl heeft op meer plekken opgeroepen niets in te vullen op het stembiljet, maar ik begrijp werkelijk niet wat de positieve bijdrage daarvan is", zegt VVD-lijsttrekker Dingemans. "Met alle respect, maar die paar blanco stemmen maken geen verschil en geen indruk. Ik vind het op geen enkele wijze helpen. Je kunt beter een partij uitzoeken die dicht bij je eigen overtuigingen ligt."
De VVD komt met vier zetels in de nieuwe raad in Moerdijk, net als Forum voor Democratie dat in Moerdijk voor het eerst meedeed aan de verkiezingen.
