LPF na 20 jaar uit de Eindhovense raad: 'Het is over en uit'

Rudy Reker (82) zat twintig jaar voor Lijst Pim Fortuyn (LPF) in de Eindhovense raad. De partij haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen geen zetel, waarmee er een einde is gekomen aan het tijdperk van de partij én haar lijsttrekker. "Het is over en uit, de partij verdwijnt uit het beeld."

Minimaal één zetel, daar had Reker toch wel op gerekend. "Dat was haalbaar en verdiend geweest, vinden we zelf. Maar de kiezer heeft altijd gelijk", zegt hij realistisch. Met deze uitslag lijkt er een einde te zijn gekomen aan de twintig jaar lange politieke carrière van de Eindhovenaar. "Dat Lijst Pim Fortuyn uit Eindhoven verdwenen is, vind ik het ergste van allemaal. In de rest van Nederland was de partij al verdwenen, alleen in Breda heeft de LPF een zetel behouden. Voor de rest is het over en uit." Lijst Pim Fortuyn Eindhoven werd in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij. Reker werd gevraagd als lijsttrekker, maar daar bedankte hij voor. Door ziekte was hij anderhalf jaar uit de running maar bij zijn terugkomst eind 2005 ging hij tóch overstag. "Mijn vrouw, een vriend van me en ik vormden samen het bestuur, zodat we konden meedoen aan de verkiezingen. We haalden één zetel, wat ons toen tegenviel."

"Als het aan mij had gelegen, was ik vier jaar geleden al voor het laatst lijsttrekker geweest."

In de jaren die volgden, schommelde het aantal zetels iedere verkiezing tussen de één en twee. "Als je de statistieken volgt, zouden we dit jaar weer twee zetels moeten hebben maar we gingen naar nul", zegt Reker, die eigenlijk geen lijsttrekker had willen zijn. "Als het aan mij had gelegen, was ik vier jaar geleden al voor het laatst lijsttrekker geweest. Ik hoopte dat iemand anders het zou overnemen."

Hij had de hoop vooral gevestigd op zijn dochter, maar die koos uiteindelijk toch voor het CDA. "Omdat niemand anders het wilde doen, heb ik het dit jaar nog op me genomen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ermee stoppen had ook geen zin." Toch houdt het voor hem hier écht op. "We hebben nog leden, maar ik verwacht niet dat iemand het lijsttrekkerschap nog wil overnemen. Het is over en uit, de partij verdwijnt uit het beeld."

"Jongeren kennen Pim Fortuyn niet meer."

Hij heeft wel een idee waar dat aan ligt. "Pim Fortuyn is doodgezwegen door de media. Ook zijn oude maten die in de politiek zijn doorgegaan, deden dat onder andere namen en lokale partijen. Jongeren kennen Fortuyn niet meer en mensen die in de populaire jaren van Lijst Pim Fortuyn zestig waren, zijn nu misschien niet meer onder ons." Reker heeft mooie herinneringen aan zijn tijd in de lokale politiek. "Het is leuk en dankbaar werk. Je kunt veel voor mensen betekenen en doen en komt met iedereen in contact." Toch verwacht hij het niet erg te gaan missen. "Ik vul mijn tijd wel weer in. Ik kan een hoop dingen doen die ik heb laten liggen: de tuin bijhouden, mijn kantoor opruimen. En natuurlijk blijf ik de Eindhovense politiek volgen." Of we hem over vier jaar tóch weer terugzien in de politiek? "Misschien onderaan als lijstduwer maar niet bovenaan. Die tijd is geweest."