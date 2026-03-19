Belofte is belofte: Rob Jetten gaat abseilen van de Euromast

Vandaag om 13:29 • Aangepast vandaag om 14:28
Premier Jetten brengt zijn stem uit in een school in Den Haag (foto: ANP).

Hij had het al aangekondigd en hij houdt woord: premier Rob Jetten kan gaan abseilen samen met de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. 

Eerder beloofde de Udenaar en de burgemeester allebei dat zij gaan abseilen van de Euromast als het opkomstcijfers voor de gemeenteraadsverkiezingen hoger ligt dan in 2022.

Van alle kiesgerechtigden heeft woensdag 53,7 procent een stem uitgebracht. Dat is hoger dan in 2022, toen 51 procent van de kiezers stemde. Wanneer de twee gaan abseilen van de Euromast is niet duidelijk.

