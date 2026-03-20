Dit jongerencentrum organiseert een kerkdienst: 'Zorgelijke ontwikkeling'

Jongerencentrum Pitstop in Eindoven organiseert zondag een speciale kerkdienst. Dit gebeurt samen met een organisatie die als doel heeft het geloof te verspreiden. Omroep Brabant en Studio040 doen al langer onderzoek naar het jongerencentrum, dat vele tonnen subsidie ontvangt en nauw samenwerkt met de gemeente. De geplande dienst roept nieuwe vragen op over het werkelijke doel van Pitstop. Is het jongerenwerk of een religieuze organisatie?

De dienst waar het om gaat is onderdeel van het jubileumweekend van het jongerencentrum, dat 25 jaar bestaat. Naast een frietkar, een praatje van iemand van de gemeente en een voetbaltoernooi staat er ook een 'dankdienst' op het programma. 'Laten we samen God danken en prijzen', staat er op de aankondiging. De dienst wordt verzorgd door Worship Collective Eindhoven, een organisatie met als doel 'het verspreiden van het christelijk geloof door middel van bijeenkomsten', aldus de eigen website. Spreker is Maarten van Gestel, tot voor kort voorganger van de Eindhovense kerk De Brug.

Jeugdwerk of kerk?

De keuze om een kerkdienst te houden in een jongerencentrum is opvallend, zegt hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam Geertjan Overbeek. Volgens hem zou geloof geen rol moeten spelen bij jeugdwerk dat door de gemeente wordt betaald. Hij noemt de vermenging van jeugdhulp met het geloof een 'zorgelijke ontwikkeling': "Het primaire doel van jongerenwerk zou moeten zijn jongeren helpen, ondersteunen of vrijetijdsbesteding geven. Hier kun je je afvragen: is het werkelijke doel niet om jongeren bij het geloof te betrekken?"

Youth for Christ

Omroep Brabant en Studio040 doen al langer onderzoek naar Pitstop. Tot 1 januari viel het jongerencentrum onder het internationale Youth for Christ (YfC), een organisatie die in cursussen voor jeugdwerkers uitlegt hoe je jongeren het beste kunt bekeren, zo ontdekten we. Of zoals YfC het zelf zegt: "We willen dat jongeren worden zoals God ze bedoeld heeft".

Op de site van YfC is ook het nodige te lezen over Pitstop in Eindhoven. Zo staat er dat het doel van Pitstop is om Eindhovense jongeren 'de liefde van Jezus te laten ervaren'. Die taak wordt serieus genomen, zo blijkt. De toenmalige teamleider geeft in een interview aan dat hij 'vastberaden is ze over Jezus te vertellen'.

Beeld uit de YfC-video over hoe je jongeren moet bekeren.

'Dubbele agenda'

Die teamleider is de inmiddels vertrokken Matheus Sales de Moura. Over zijn contact met de gemeente zegt hij op de website van YfC: "De gemeente vraagt niet van ons om met jongeren over het geloof te praten. Maar dat doe ik wel, omdat jongeren daar behoefte aan hebben." Geertjan Overbeek begrijpt dat de gemeente dit liever niet wil en noemt de werkwijze 'niet transparant'. Hij vraagt zich af of jongeren en hun ouders wel van deze missie op de hoogte zijn. "Zo’n dubbele agenda is ondermijnend voor effectieve jeugdhulp. Het lijkt hier niet primair te gaan om jongerenwerk", zegt Overbeek.

Weg bij YfC

De gemeente Eindhoven gaf Pitstop in 2025 een recordbedrag van 431.118 euro subsidie. Een woordvoerder gaf eerder aan dat het jongerenwerk van Pitstop aan alle kwaliteitseisen voldoet en dat men zeer tevreden is over de samenwerking. Kort nadat Omroep Brabant en Studio040 vragen aan de gemeente stelden, werd gemeld dat Pitstop afscheid neemt van moederorganisatie YfC, omdat daar 'steeds meer de nadruk kwam te liggen op het uitdragen van het evangelie'. Volgens de gemeente is dat 'niet de werkwijze van Pitstop'.

'Ongelukkig geformuleerd'

Dat laatste is dus de vraag. Tegenover Omroep Brabant slaat Sales de Moura in ieder geval een andere toon aan dan op de website van YfC. Hij zegt dat iedereen welkom is bij het jongerencentrum en dat bekeren tot het geloof geen rol speelt. Volgens hem weten veel jongeren niet eens dat veel medewerkers gelovig zijn, omdat je er niets van merkt. "We leveren professioneel jongerenwelzijnswerk en willen dáár op beoordeeld worden", zegt hij. De passage over 'toch over het geloof praten' terwijl de gemeente dit niet wil, noemt hij desgevraagd 'wat ongelukkig geformuleerd'.

Reactie gemeente

De gemeente Eindhoven laat weten op de hoogte te zijn van de ‘dankdienst’ in het jongerencentrum. Een woordvoerder geeft aan dat de gemeente geen subsidie verstrekt voor die bijeenkomst: "Het staat Pitstop vrij om, net zoals andere organisaties die subsidie ontvangen voor het jongerenwerk, buiten de gesubsidieerde activiteiten om andere activiteiten te organiseren en daarvoor ruimte beschikbaar te stellen." Pitstop reageerde niet op vragen van Omroep Brabant en Studio040.