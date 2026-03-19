Slechts op één plek komt een partij met alleen vrouwen in de gemeenteraad

Slechts één partij in Nederland die volledig uit vrouwen bestaat, heeft genoeg stemmen gehaald voor een zetel. Het gaat om WIJ! Oisterwijk. De partij sleepte 695 stemmen binnen. "Dit is een unicum", reageert de trotse lijsttrekker.

Als je kijkt naar partijen die meer dan vijf kandidaten hebben, zijn er in het hele land vier partijen die volledig uit vrouwen bestaan, zo bleek uit een analyse van het ANP. Er zijn overigens 95 partijen met alleen mannelijke kandidaten.

"Dat had ik niet vooraf bedacht."

Lijsttrekker Stefanie Vulders is blij met de uitslag. "Een unicum", zo reageert ze. "Ik ben vooral blij dat we voet aan de grond hebben gekregen. Nu gaat het echte werk beginnen." Het was geen bewuste keuze van Vulders om een kieslijst te hebben met alleen vrouwen. "Dat had ik niet vooraf bedacht, maar de vrouwen die ik benaderde zeiden volmondig ja. Blijkbaar moest het zo zijn. Het voelde direct goed."

"Mannen zijn ook welkom bij ons."

"Het vertrouwen in de politiek is laag en de toestand in de wereld helpt daar niet bij. Blijkbaar spreekt het vrouwelijke aan in Oisterwijk", gaat Vulders verder. "De balans tussen mannen en vrouwen moet ook meer gelijk komen, maar het betekent niet dat mannen niet welkom zijn bij ons." Nu Vulders met WIJ! Oisterwijk een voet tussen de deur heeft gekregen in de Oisterwijkse politiek, weet ze waar ze aan wil gaan werken. "Het politieke systeem moet veranderen. Er moet een nieuwe bestuurscultuur komen." Met als het aan Vulders ligt dus meer vrouwelijke inbreng.

De andere partijen in Nederland die alleen uit vrouwen bestaan zijn: ELLECT (Amsterdam)

Partij voor de Rechtsstaat (Amsterdam)

JOU, Lijst Verkoelen (Rotterdam)

De twee Amsterdamse partijen kregen respectievelijk 266 en 202 stemmen, en JOU, Lijst Verkoelen (Rotterdam) kreeg 2375 stemmen. Niet genoeg voor een plek in de raad.